«Зенит» установил рекорд средней посещаемости чемпионатов России

"Зенит" установил рекорд чемпионатов России по средней посещаемости, сообщает официальный сайт клуба. По официальным данным в 12 домашних матчах премьер-лиги стадион «Санкт-Петербург» посетило 528 099 зрителей. Средняя посещаемость составила 44 008 человек. Даже если оставшиеся три домашние игры не посетит ни один болельщик, средняя посещаемость не упадет ниже 35 206 человек.

Предыдущий рекорд — 33 467 человек — установила «Алания» в чемпионском сезоне-1995. Вторым идет "Спартак" — 32 760 человек в сезоне-2016/17, который также стал для красно-белых победным.

Стадион «Санкт-Петербург» был открыт в 2017 году. На нем прошли четыре матча Кубка конфедераций-2017, включая финал, а также состоятся семь игр чемпионата мира-2018: игры группового турнира Марокко — Иран (15 июня), Россия — Египет (19 июня), Бразилия — Коста-Рика и Нигерия — Аргентина (26 июня), встреча 1/8 финала (3 июля), полуфинал (10 июля) и матч за третье место (14 июля).