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Андреас Гранквист: «Краснодар» одержал очень хорошую победу
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Андреас Гранквист: «Краснодар» одержал очень хорошую победу 

Советский спорт 58 минут назад
— У нас был очень хороший первый тайм. Было много моментов, контролировали мяч. «Арсенал» практически ничего не создал в первом тайме. Был один опасный момент, но Синицын здорово сыграл. Во втором тайме уже не было нашего ярко выраженного преимущества. Игра шла от ворот до ворот. Контроль над мячом у нас уменьшился. Но мы продолжали создавать опасные моменты. «Арсенал» ничего не создал. Очень хорошая победа. — Одержали две победы при Мусаеве. Чего раньше команде не хватило, чтобы так играть? — Я бы не хотел очень много говорить на эту тему. Думаю, Шалимову не повезло, выдалась неудачная серия, не одержали ни одной победы в трех матчах. Может быть, здесь игроки виноваты. Сейчас новый тренер, он настроен позитивно, пытается настроить всю команду, чтобы играли в позитивном плане. Сейчас рано говорить о каких-то кардинальных переменах. Впереди тяжелые четыре игры, особенно ближайший матч с ЦСКА.
«Краснодар» обыграл «Арсенал» и вернулся на третье место в РФПЛ
— Матч с ЦСКА будет решающим в борьбе за третье место? — Да. Очень важная игра. Если проиграем, то можно забыть о третьем месте. Чтобы занять призовое место, нужно выигрывать все четыре матча. — Что думаете по поводу желтой карточки Смолова? — Конечно, все знают, насколько он важен для нас. Он широко известен в России. Считаю, что нам очень важно проявить командный дух и отыграть хорошо как команда. Игрок, который заменит Смолова, должен будет показать свои лучшие качества, — цитирует Гранквиста Rusfootball.info.
«Краснодар» набрал 47 очков и занимает третье место в РФРЛ. У «Арсенала» 35 очков и шестое место. В следующем туре «Краснодар» на выезде сыграет с ЦСКА, а «Арсенал» примет «Зенит».
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