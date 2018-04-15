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Милнер: «Салах оформил очередной хет-трик. Ждем, пока на него перепишут 2 гола»
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Милнер: «Салах оформил очередной хет-трик. Ждем, пока на него перепишут 2 гола» 

SPORT24.ru 52 минуты назад
После в матче 34-го тура чемпионата Англии полузащитник «красных» Джеймс Милнер пошутил на тему переписанного гола «Тоттенхэма» в игре 33-го тура АПЛ со «Сток Сити».
В том матче второй гол «шпор» сперва был записан на полузащитника Кристиана Эриксена, однако лондонский клуб подал апелляцию с просьбой переписать взятие ворот на форварда Харри Кейна, который ведет борьбу за звание лучшего бомбардира лиги. В результате.
«Ливерпуль» же сегодня обыграл «Борнмут» со счетом 3:0 благодаря голам Садьо Мане, Мохамеда Салаха и Роберто Фирмино, что не помешало Милнеру написать в «твиттере» следующее:
«Сегодня Мо (Мохамед Салах) оформил очередной хет-трик… Просто ждем, пока контрольная комиссия перепишет на него и другие два гола!»
Салах с 30 голами является лидером гонки за «Золотую бутсу» АПЛ. Кейн с 24 голами идет вторым. «Ливерпулю» осталось провести в чемпионате 4 игры, «Тоттенхэму» — 5.
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