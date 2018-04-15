Несколько тысяч человек посетили Парк футбола, открывшийся в Саранске

САРАНСК, 14 апреля. / ТАСС /. Несколько тысяч человек посетили за первый день парк футбола, открывшийся в субботу на Советской площади в Саранске. Они пришли, чтобы увидеть легенду футбола — чемпиона Европы 1992 года, бывшего вратаря ФК «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Петера Шмейхеля, обыграть робота-вратаря, который отражал удары многих великих футболистов, а также сыграть в текбол — гибрид футбола и настольного тенниса.

Приветствуя гостей парка, Петер Шмейхель, который посещает принимающие ЧМ города, признался, что в Саранск особенно хотел приехать. Здесь 16 июня сборная его родной Дании встретится с командой Перу. В этом матче в воротах будет стоять сын Петера — Каспер Шмейхель . Игра станет первым серьезным испытанием (помимо тестовых матчей) для стадиона «Мордовия Арена».

"Мы (со съемочной группой — прим. ТАСС) там еще не были, сделали вчера объезд вокруг стадиона. Я сфотографировал его несколько раз и отправил фото своему сыну. В ответ от него я получил лишь один комментарий: «Круто!», — рассказал ТАСС Шмейхель-старший.

Как забить роботу-голкиперу

Традиционно почетные гости сами участвуют во многих аттракционах, которые доступны в парке. Петер Шмейхель не стал исключением. После приветственной речи он решил обыграть робокипера — робота-вратаря, который в свое время отражал удары Месси и Неймара.

В глазах робокипера встроены камеры, которые делают десятки кадров в секунду, а специальная программа анализирует траекторию мяча. Это делает победу над ним серьезным испытанием. Шмейхель прошел его с первой попытки, забив мяч в «девятку».

Потом он признался журналистам, что специально готовился к этой схватке. «Я посмотрел, как эта штука функционирует и понял, что у нее есть лишь одно слабое место — „девятка“. Остался один вопрос: смогу ли я пробить туда? Я считаю, что сейчас мне повезло», — сказал он.

Футбольные финты и праздник для болельщиков

На открытии парка футбола было много детей и подростков, которые увлекаются этим видом спорта. Фестиваль собрал также много футбольных болельщиков, которые ждут начала ЧМ. Пенсионер Николай Шинкин надел на открытие парка шарф ФК «Мордовия» и бейдж с Fan ID. Ему одному из первых достались билеты на матчи между сборными Японии и Колумбии, а также между командами Туниса и Панамы.

"За ФК «Мордовию» я как следует болею последние пять лет, все домашние матчи смотрел. На тестовый матч на «Мордовия Арене» обязательно пойду. Мы с болельщиками там еще не были, но кругом все очень хорошо сделано", — сказал он.

Гости парка могли сфотографироваться с талисманом чемпионата мира — волком Забивакой, а также посмотреть показательные выступления мастеров футбольного фристайла. Булат Хузин и Линар Газнанов из Казани — чемпионы России 2016 года по этому виду спорта — занимаются им около восьми лет. Здесь они показывают различные трюки с мячом, например, оборот ноги вокруг мяча (без касания — прим. ТАСС). «Недавно один итальянец сделал четыре таких оборота. Но кто сказал, что нельзя сделать пять?» — говорит Хузин.

О парке и чемпионате

С 24 марта по выходным дням на открытых площадках городов чемпионата мира 2018 года проходят фестивали, посетители которых смогут поучаствовать в конкурсах с призами, посоревноваться в знании истории футбола и чемпионатов мира, развлечься на аттракционах и пообщаться с легендами мирового футбола.

Ближайшие фестивали пройдут в Самаре (21-22 апреля), Екатеринбурге (29-30 апреля), Казани (5-6 мая), Нижнем Новгороде (12-13 мая), Санкт-Петербурге (19-20 мая) и Калининграде (2-3 июня). В Москве парк откроется на Красной площади и будет работать на протяжении всего турнира с 17 июня по 15 июля.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах. В Саранске состоятся четыре матча: 16 июня на стадионе «Мордовия Арена» встретятся сборные Перу и Дании, 19 июня пройдет матч Колумбия — Япония, команды Ирана и Португалии сыграют 25 июня, а сборные Панамы и Туниса — 28 июня.