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ФК «Зенит» установил рекорд чемпионатов России по средней посещаемости за сезон
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ФК «Зенит» установил рекорд чемпионатов России по средней посещаемости за сезон 

ТАСС 51 минуту назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 15 апреля. Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» установил рекорд по средней посещаемости в одном сезоне чемпионата России по футболу. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
По результатам 12 домашних матчей в чемпионате России сезона-2017/18 стадион «Санкт-Петербург» посетило в общей сложности 528 099 человек, средняя посещаемость составила 44 008 человек. Таким образом, по этому показателю санкт— петербургский клуб стал недосягаем для ближайших преследователей и сохранит лидерство до конца сезона даже при условии максимальной посещаемости стадионов остальных команд.
Предыдущий рекорд принадлежал владикавказскому клубу «Спартак-Алания» и был установлен в чемпионском сезоне 1995 года. Средняя посещаемость стадиона "Спартак" во Владикавказе в том сезоне составила 33 467 болельщиков. Третье место по этому показателю занимает московский «Спартак» — 32 760 зрителей в сезоне-2016/17.
Кроме того, «Зенит» находится на 32-м месте в списке самых посещаемых клубов европейских чемпионатов в текущем сезоне.
Вместимость стадион «Санкт-Петербург» составляет 56196 человек, на время чемпионата мира по футболу в России, который пройдет с 14 июня по 15 июля, количество мест для болельщиков увеличится до 68 172 человек.
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