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Более 50 человек задержаны в Румынии из-за драки во время матча
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Более 50 человек задержаны в Румынии из-за драки во время матча 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Более 50 человек были задержаны после матча четвёртого дивизиона чемпионата Румынии между «Стяуа» и «Рапидом» (1:3) из-за беспорядков. Есть пострадавшие, сообщает Libertatea.
Во время матча на трибунах между болельщиками команд, которые являются принципиальными соперниками, завязалась драка. Арбитру пришлось несколько раз прерывать встречу, так как с трибун на поле летели файеры, петарды и скамейки. Позже в конфликт вмешались полицейские, усмирявшие хулиганов с помощью слезоточивого газа. Со стадиона в срочном порядке были эвакуированы женщины и дети.
По данным издания, десятки людей были задержаны органами правопорядка, более 50 из них получат штрафы.
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