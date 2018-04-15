Более 50 человек задержаны в Румынии из-за драки во время матча

Более 50 человек были задержаны после матча четвёртого дивизиона чемпионата Румынии между «Стяуа» и «Рапидом» (1:3) из-за беспорядков. Есть пострадавшие, сообщает Libertatea.

Во время матча на трибунах между болельщиками команд, которые являются принципиальными соперниками, завязалась драка. Арбитру пришлось несколько раз прерывать встречу, так как с трибун на поле летели файеры, петарды и скамейки. Позже в конфликт вмешались полицейские, усмирявшие хулиганов с помощью слезоточивого газа. Со стадиона в срочном порядке были эвакуированы женщины и дети.

По данным издания, десятки людей были задержаны органами правопорядка, более 50 из них получат штрафы.