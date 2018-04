Жесть дня. Массовые беспорядки в четвертом румынском дивизионе

Массовая драка между фанатами произошла во время матча четвертого румынского дивизиона. Первые инциденты произошли уже на шестой минуте встречи, а на 21-й матч пришлось прервать. Причиной такого ажиотажа в любительской лиге стало то, что между собой играли клубы систем «Стяуа» и "Рапида" — двух принципиальных соперников.

В дело пришлось вмешаться полиции, которая применила слезоточивый газ. Всего в ликвидации беспорядков были задействованы 700 полицейских. Матч не был доигран.

Wow. Major confrontation between the two sets of fans in the stadium! Source for the video: Digisport pic.twitter.com/4rwKXhWjsA

— Emanuel Roşu (@Emishor) 14 апреля 2018 г.