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Жесть дня. Массовые беспорядки в четвертом румынском дивизионе
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Жесть дня. Массовые беспорядки в четвертом румынском дивизионе 

Спорт-Экспресс 46 минут назад
Массовая драка между фанатами произошла во время матча четвертого румынского дивизиона. Первые инциденты произошли уже на шестой минуте встречи, а на 21-й матч пришлось прервать. Причиной такого ажиотажа в любительской лиге стало то, что между собой играли клубы систем «Стяуа» и "Рапида" — двух принципиальных соперников.
В дело пришлось вмешаться полиции, которая применила слезоточивый газ. Всего в ликвидации беспорядков были задействованы 700 полицейских. Матч не был доигран.
Wow. Major confrontation between the two sets of fans in the stadium! Source for the video: Digisport pic.twitter.com/4rwKXhWjsA
— Emanuel Roşu (@Emishor) 14 апреля 2018 г.
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