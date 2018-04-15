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Гранквист: «Поражение от ЦСКА лишит нас шансов на медали»
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Гранквист: «Поражение от ЦСКА лишит нас шансов на медали» 

Евро-футбол.Ру 41 минуту назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист подвёл итоги матча с «Арсеналом» (3:0).
— У нас был очень хороший первый тайм, мы хорошо начали, имели много опасных моментов, хорошо контролировали мяч, — заявил Гранквист. — Тула практически ничего не создала, у соперника был один опасный момент, но Синицын хорошо сыграл. Во втором тайме у нас не было ярко выраженного преимущества, то есть обе команды бегали туда-сюда, от одних ворот к другим. Контроль над мячом у нас уменьшился, не был уже таким качественным. Но мы продолжали создавать опасные моменты, чего не делал «Арсенал». Один из таких моментов реализовал Рикардо Лаборде, установился счет 3:0. Очень хорошая победа для нас!
— «Краснодар» одержал две победы подряд при Мусаеве, одна из них — над «Зенитом». Чего раньше не хватало при Шалимове?
— Я бы не хотел много разговаривать на эту тему. Считаю, что прежнему тренеру — Игорю Шалимову — просто не повезло. Выдалась неудачная серия, где не была одержана ни одна победа в трех матчах. Может быть, и мы, игроки, виноваты в этом, что не сыграли хорошо. Но сейчас новый тренер настроен очень позитивно, пытается завести всю команду, чтобы она тоже сфокусировалась, сконцентрировалась и играла в позитивном плане. Благодаря этому нам удалось выдать два хороших матча подряд, но очень рано говорить о каких-то кардинальных переменах и почивать на лаврах. У нас будут следующие четыре игры тяжелыми, особенно, с ЦСКА, ведь это очень сильная команда.
— Этот матч будет решающим за третье место?
— Да, это очень важная игра для нас, и если мы проиграем, то можно забыть о третьем месте. Но опять же, чтобы занять хотя бы третье.
Матч ЦСКА — «Краснодар» состоится 22 апреля.
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