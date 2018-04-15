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Почеттино: «"Манчестер Сити" полностью заслужил победу»
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Почеттино: «"Манчестер Сити" полностью заслужил победу» 

SPORT24.ru 28 минут назад
Фото: Sports.ru
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал в матче 34-го тура АПЛ.
«Не буду жаловаться насчет пенальти (арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Тоттенхэма» за фол Уго Льориса на Рахиме Стерлинге, хотя вратарь фолил за пределами штрафной). В играх всякое случается. Порой это помогает вам, порой — наоборот.
Если же проанализировать сегодняшний матч, то можно прийти к выводу, что соперник полностью заслужил победу. Мы неудачно начали встречу и, лишь пропустив с пенальти, начали играть.
Конечно же, «Манчестер Сити» выиграет чемпионат, но я разочарован тем, что мы не играли в первые 25 минут матча. В футболе всегда хочется соревноваться и побеждать. Мы чувствуем, что близки (к тому, чтобы бороться за чемпионство), но пока этого недостаточно», — сказал Почеттино в эфире BBC Sport.
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