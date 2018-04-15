Де Брёйне: «Хотим решить вопрос о титуле на следующей неделе»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне подвёл итоги матча с «Тоттенхэмом» (3:1).

"Мы заслужили победу, поскольку лучше оборонялись и хорошо проявили себя у чужих ворот. «Манчестер Сити» провёл пять матчей за две недели, а соперник отдыхал в течение недели и получил определённое преимущество. Мы понимаем, что очень близки к завоеванию чемпионского титула, постараемся решить все вопросы на следующей неделе", — сказал де Брёйне в интервью Sky Sports.