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Де Брёйне: «Хотим решить вопрос о титуле на следующей неделе»
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Де Брёйне: «Хотим решить вопрос о титуле на следующей неделе» 

Евро-футбол.Ру 20 минут назад
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне подвёл итоги матча с «Тоттенхэмом» (3:1).
"Мы заслужили победу, поскольку лучше оборонялись и хорошо проявили себя у чужих ворот. «Манчестер Сити» провёл пять матчей за две недели, а соперник отдыхал в течение недели и получил определённое преимущество. Мы понимаем, что очень близки к завоеванию чемпионского титула, постараемся решить все вопросы на следующей неделе", — сказал де Брёйне в интервью Sky Sports.
"Манчестер Сити" опережает "Манчестер Юнайтед" на 16 очков, но у «красных дьяволов» есть одна игра в запасе.
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