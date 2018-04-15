«Манчестер Сити» вернулся и сделал шаг к титулу

«Ман Сити» ответил сомневавшимся

«Команда Пепа Гвардиолы показала чемпионскую игру, предоставив на «Уэмбли» великолепный ответ всем тем, кто в них сомневался. Казалось, что весь английский футбол в последние семь дней задержал дыхание, гадая, ускользает ли от Пепа Гвардиолы титул чемпиона Премьер-лиги.

Фаны «МЮ» уже начали верить, что в воздухе запахло жареным, и лихорадочно следили за результатом, думая, что поражение от «шпор» приведет к краху. Ответ был великолепен. И теперь «Ман Сити» всего лишь в трех очках от титула. Они могут завоевать его даже, если «Ман Юнайтед» уступит дома «Вест Бромвичу» в воскресенье или потеряет очки в матче против «Борнмута» в середине недели.

Футбольные боги, казалось, покинули «горожан» в последние десять дней — им досталось от судейских решений, они били в каркас ворот, а удача отвернулась от них. Но старая поговорка о качелях и каруселях сработала для них в Лондоне», — пишет Manchester Evening News.

Более важный матч для «Сити»

«Почеттино уже доказывал, что является мастером в вопросах споров с куда более богатыми клубами, особенно на своем поле. Именно поэтому было столь удивительно видеть, как «Манчестер Сити» доминирует в этой встрече так, как они делали это в первом тайме. Большой вопрос для «шпор» — смогут ли они избежать той же проблемы в матче против "Манчестер Юнайтед" в субботу.

Эта игра имела большое значение для сезона «Ман Сити», и маленькое — для «шпор». Даже после поражения они все равно в семи очках впереди «Челси», и будет очень странно, если они не смогут финишировать в четверке в этом сезоне и благодаря реформе УЕФА напрямую отправиться в Лигу чемпионов», — отмечает The Independent

«Ман Сити» вновь сам определяет свою судьбу

«Наконец-то «Манчестер Сити» выглядит как команда, которая сама определяет свою судьбу. Конечно, они никогда не теряли из виду приз, за который ведут борьбу, а их соперники были столько далеко, что никакое количество осечек не могло бы помешать им добраться до финиша победителями.

Однако на короткий период «Сити» стал выглядеть невероятно уязвимым. Три последовательных поражения на самом важном отрезке сезона поставили точку разговорам о том, что их футбол — величайший.

В матче против «Тоттенхэма» «Манчестер Сити» вернул былую форму, вернулся к своей норме для этого сезона. Теперь нет никаких сомнений в лучшем окончании сезона», — подчеркивает Daily Mail.

«Шпоры» должны были заканчивать в меньшинстве

Валлиец Дэвис должен был почти наверняка увидеть красный цвет после своей атаки на Венсана Компани . А Льорис срубил Рахима Стерлинга и заработал пенальти, хотя контакт и был до штрафной», — подчеркивает The Mirror.

Компани — как квотербек

«Первый гол «Ман СИти» пришел не от Кевина Де Брюйне или Илкая Гюндогана, которые являются первыми опциями для того, чтобы вскрыть оборону «шпор» — а от неожиданного ассистента. Компани снабдил мячом Жезуса, после чего тот переиграл Льориса.

Бельгиец — безоговорочно является легендой «Сити», и, если ему удается избежать травм, которые преследовали его в последние сезоны, он все еще может многое предложить команде как на поле, так и за его пределами. Но в защите, возможно, все же немного больше, чем в атаке», — также отмечает The Mirror.

День Стерлинга и не день Кейна

«Как же он в этом нуждался. Стерлинг вколотил мяч в сетку за 20 минут до окончания матча и установил на табло счет 1:3.

После ужасной игры против «Манчестер Юнайтед» неделю назад и его неспособности повлиять на результат четвертьфинала ЛЧ, люди могли начать беспокоиться о Стерлинге. Было ясно, что Гвардиола ценит его, но у каталонского тренера есть много опций в атаке, и Стерлинг должен производить впечатление, чтобы оправдать выбор тренера.

На ранней стадии матча не было похоже, что это произойдет. Стерлинг сделал несколько неплохих рывков (и заработал пенальти), но не мог нанести убийственный удар. Но в конце концов ему удалось это сделать. Этот гол стал для него 17-м в этом сезоне в АПЛ (только Агуэро, Кейн и Салах забили больше). Он оправдал веру тренера. Как сказал Гвардиола после матча, когда Стерлинг разберется с тем, чтобы забивать голы с постоянством, он будет одним из лучших в мире.

Что касается Кейна, то он не слишком беспокоился, чтобы оказаться на голевых позициях в этом матче. Англичанин испытывал трудности на поле при ограниченной помощи от партнеров. Частично это связано с тем, что он форсировал свое возвращение на поле, не будучи готовым на 100%.

Стоит ли подчеркивать, что в двух матчах против «Ман Сити» и «Ман Юнайтед» Кейн не сумел отличиться и выглядел довольно скверно?», — подчеркивает Squawka.