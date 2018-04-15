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Впервые в карьере Моуринью не смог выиграть чемпионат во втором сезоне в клубе, который он тренирует
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Впервые в карьере Моуринью не смог выиграть чемпионат во втором сезоне в клубе, который он тренирует 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Так, ранее этой традиции португальский специалист придерживался, работая в «Порту», лондонском «Челси», миланском «Интере» и мадридском "Реале". Однако повторить подобный успех с «красными дьяволами» 55-летнему тренеру не удалось.
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