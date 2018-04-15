«Ювентус» сообщил о травме защитника Де Шильо

Стала известна причина ранней замены защитника «Ювентуса» Маттиа Де Шильо в ответной игре с «Реалом» (3:1) в четвертьфинале Лиги чемпионов. Футболист был вынужден покинуть поле уже на 17 минуте.

«Ювентус» сообщил о травме левой ноги игрока. Как отметили в клубе, в ближайшие дни защитник пройдет дополнительное медицинское обследование, по итогам которого будут определены примерные сроки возвращения игрока в строй.

В текущем сезоне Де Шильо провел в чемпионате Италии 11 матчей, в которых забил один гол.