Титул «Мисс Россия-2018» завоевала представительница Чувашии

В Москве завершился финал конкурса «Мисс Россия-2018», его победительницей стала 18-летняя представительница республики Чувашия Юлия Полячихина.

Об этом говорится на сайте конкурса.

Победительница получила денежный приз в размере 3 млн руб., автомобиль и возможность представить Россию на конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».

Кроме того, ей вручили корону из белого золота, украшенную драгоценными камнями.

Титула первой вице-мисс удостоилась Виолетта Тюркина из Белгорода, второй вице-мисс стала Наталья Строева из республики Саха (Якутия).

Ранее стало известно, что в конкурсе «Мисс Вселенная — 2017» победила претендентка из ЮАР Деми-Ли Нель-Питерс.