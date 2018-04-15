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Титул «Мисс Россия-2018» завоевала представительница Чувашии
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Титул «Мисс Россия-2018» завоевала представительница Чувашии 

RT на русском 54 минуты назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
В Москве завершился финал конкурса «Мисс Россия-2018», его победительницей стала 18-летняя представительница республики Чувашия Юлия Полячихина.
Об этом говорится на сайте конкурса.
Победительница получила денежный приз в размере 3 млн руб., автомобиль и возможность представить Россию на конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».
Кроме того, ей вручили корону из белого золота, украшенную драгоценными камнями.
Титула первой вице-мисс удостоилась Виолетта Тюркина из Белгорода, второй вице-мисс стала Наталья Строева из республики Саха (Якутия).
Ранее стало известно, что в конкурсе «Мисс Вселенная — 2017» победила претендентка из ЮАР Деми-Ли Нель-Питерс.
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