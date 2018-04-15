Не дать лидеру уйти в отрыв: «Спартак» едет за тремя очками в гости к «Уралу»

Стадион: «Центральный» (Екатеринбург, Россия)

Воскресную программу 26 тура российской Премьер-лиги откроет поединок в Екатеринбурге где «Урал», находящийся в середине турнирной таблицы, примет одного из лидеров чемпионата — московский «Спартак». Обе команды достаточно мотивированы, чтобы играть на победу. Так «шмелям» нужны очки для того, чтобы избежать переходных матчей и сохранить прописку среди элиты еще по итогам регулярного сезона. Что касается «красно-белых», то они по-прежнему питают надежду настигнуть лидирующий в Премьер-лиге «Локомотив» и навязать борьбу за чемпионство.

"Урал" готовится провести свой второй матч на новой арене. Первая игра на ней состоялась против «Рубина» и завершилась ничьей 1:1. В прошлом туре екатеринбургский клуб снова сыграл вничью — в гостях у «Тосно» (2:2). Интересно, что в обоих случаях «шмели» оказывались в роли отыгрывающейся стороны и ни разу за два матча не выходили вперед.

Команда Александра Тарханова не проигрывает три матча подряд, набрав в них пять очков. Но и победила лишь раз за 11 последних матчей при пяти поражениях и пяти ничейных результатах. На своем поле «Урал» не может победить пять поединков кряду, набрав в них только три очка, хотя перед этим выиграл три встречи подряд. Нельзя не сказать, что из 13 предыдущих матчей на своем поле «шмели» проиграли только два — «Краснодару» и «Локомотиву».

Действующий чемпион России остается единственным конкурентом «Локомотива» в борьбе за первое место. На данный момент подопечные Массимо Карреры на пять очков отстают от «железнодорожников». В прошлое воскресенье «красно-белые» разгромили на выезде «Анжи» со счетом 4:1. Хет-трик в том поединке оформил Квинси Промес, на счету которого теперь 13 забитых мячей.

Победа над махачкалинцами стала для «Спартака» четвертой подряд в чемпионате. А не проигрывают москвичи в Премьер-лиге уже 18 поединков кряду, выиграв 12 из них. Причем в восьми встречах «красно-белым» удавалось оставить собственные ворота в неприкосновенности. В гостях «Спартак» не проигрывает девять матчей подряд, выиграв пять из них.

В матче первого круга «Спартак» обыграл «Урал» со счетом 2:0. Тогда забитыми мячами отметились Педро Роша Александр Самедов . В последних четырех очных матчах соперников «красно-белые» неизменно обыгрывали «шмелей».

Интересные факты противостояния «Урала» и «Спартака»:

"Спартак" в Премьер-лиге побеждал «Урал» в четырех матчах кряду

Последний раз «шмели» выигрывали у «красно-белых» на своем поле в октябре 2014 года

"Спартак" не проигрывает в РФПЛ на протяжении 18 туров

Победная серия москвичей составляет 5 игр Ориентировочные составы на игру:

"Урал": Годзюр — Кулаков, Чернов, Ароян, Меркулов, Емельянов, Бумаль, Бикфалви, Эль-Кабир, Димитров, Ильин.

"Спартак": Ребров — Петкович, Максимович, Кутепов, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Зобнин, Промес, Ханни, Адриано.

Прогноз на матч «Урал» — «Спартак»:

"Урал" ни разу не выиграл в чемпионате у команд из первой пятерки. Да и в целом «шмели» лишь шесть раз выходили победителями в 25 играх Премьер-лиги. «Спартак», напротив, имеет хорошую победную и беспроигрышную серии, а также является самой результативной командой чемпионата. Все говорит о том, что именно «красно-белые» по праву считаются фаворитами этой встречи.

Букмекеры также предпочтение отдают московскому клубу (коэффициент на победу 1.70 баллов). Шансы «Урала» оцениваются скромнее: коэффициент на победу 5.30 баллов, на ничью 3.70 баллов.