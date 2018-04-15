Гол Ибрагимовича принёс «Лос-Анджелес Гэлакси» победу над «Чикаго Файр» в матче MLS

«Лос-Анджелес Гэлакси» одержал выездную победу над «Чикаго Файр» в матче шестого тура американской Главной футбольной лиги (MLS).

Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола стал швед Златан Ибрагимович, ударом головой переправивший мяч в ворота после подачи с фланга в исполнении Эшли Коула.

Для 36-летнего шведа этот гол стал вторым, в двух сыгранных мачтах.

Ранее Ибрагимович заявил, что если он захочет выступить на ЧМ-2018 за сборную Швеции, то ФИФА не сможет ему помешать