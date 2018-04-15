Ещё
Гол Ибрагимовича принёс «Лос-Анджелес Гэлакси» победу над «Чикаго Файр» в матче MLS
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гол Ибрагимовича принёс «Лос-Анджелес Гэлакси» победу над «Чикаго Файр» в матче MLS 

RT на русском 46 минут назад
«Лос-Анджелес Гэлакси» одержал выездную победу над «Чикаго Файр» в матче шестого тура американской Главной футбольной лиги (MLS).
Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Автором единственного гола стал швед Златан Ибрагимович, ударом головой переправивший мяч в ворота после подачи с фланга в исполнении Эшли Коула.
Для 36-летнего шведа этот гол стал вторым, в двух сыгранных мачтах.
Ранее Ибрагимович заявил, что если он захочет выступить на ЧМ-2018 за сборную Швеции, то ФИФА не сможет ему помешать
RT на русском: последние новости
Титул «Мисс Россия-2018» завоевала представительница Чувашии СМИ: Буффон может быть дисквалифицирован в Серии А за поведение в матче с «Реалом» «Колорадо» уступил «Нэшвиллу» в первом матче серии плей-офф Кубка Стэнли, Задоров забросил шайбу
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Аршавин не приедет на ЧМ в Россию62
Смолов разглядел судейский сговор в матче с «Арсеналом»
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым15
Манчини внес ясность в слухи об уходе из «Зенита»1
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение