Премьер-лига. «Зенит» установил рекорд по средней посещаемости за сезон

Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» установил рекорд чемпионатов России по средней посещаемости за сезон. Как отмечает пресс-служба команды, по итогам 12 домашних матчей «Зенита» в рамках Премьер-лиги стадион посетили 528 099 зрителей, а средняя заполняемость составила 44 008 человек.

Предыдущее достижение чемпионатов России принадлежал владикавказской «Алании». В 1995 году на игры команды в среднем приходили 33 467 болельщиков. Следом располагался московский «Спартак» (32 760 в сезоне-2016/17).

Кроме того, сообщается, что «сине-бело-голубые» в нынешнем сезоне удерживают 32-ю строчку в рейтинге самых посещаемых команд Европы, опережая итальянские «Рому», «Ювентус» и «Наполи», английский «Челси» и португальский «Порту» и «Спортинг».