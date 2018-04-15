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Премьер-лига. «Зенит» установил рекорд по средней посещаемости за сезон
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Премьер-лига. «Зенит» установил рекорд по средней посещаемости за сезон 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» установил рекорд чемпионатов России по средней посещаемости за сезон. Как отмечает пресс-служба команды, по итогам 12 домашних матчей «Зенита» в рамках Премьер-лиги стадион посетили 528 099 зрителей, а средняя заполняемость составила 44 008 человек.
Предыдущее достижение чемпионатов России принадлежал владикавказской «Алании». В 1995 году на игры команды в среднем приходили 33 467 болельщиков. Следом располагался московский «Спартак» (32 760 в сезоне-2016/17).
Кроме того, сообщается, что «сине-бело-голубые» в нынешнем сезоне удерживают 32-ю строчку в рейтинге самых посещаемых команд Европы, опережая итальянские «Рому», «Ювентус» и «Наполи», английский «Челси» и португальский «Порту» и «Спортинг».
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