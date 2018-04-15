Гаджи Гаджиев: «Евсеев полностью оправдывает ожидания „Амкара“

— Насколько вы довольны тем, как Вадим Евсеев заменил вас на посту главного тренера «Амкара»?

— Очень доволен. И тем, как они сыграли в Питере с "Зенитом" (0:0), и победой над «Локомотивом» (2:1). Возмущен, как их судили в игре против тульского «Арсенала» (0:2). Но арбитр уже признал, что совершил в том матче ошибку. В целом Евсеев пока полностью оправдывает ожидания.

— Вы часто бываете на матчах «Амкара». Консультируете клуб и, в частности, его нового наставника?

— Мы вместе с тренерским штабом разрабатывали тренировочную программу «Амкара», вместе готовили клуб, но сейчас в своих решениях и методах Евсеев полностью самостоятельный специалист. Он управляет всеми процессами сам.

— Каковы дальнейшие перспективы Вадима Евсеева?

— Уверен, он способен самостоятельно руководить командами премьер-лиги.