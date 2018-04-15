Прогноз на Рурское дерби: Шальке 04 — Боруссия Дортмунд

Вопрос с чемпионом в Германии решён. В последние сезоны никто и не удивляется, что уже в начале апреля «Бавария» выигрывает свой очередной титул. Куда интереснее следить за борьбой за вторую позицию. Тем более, что в этом туре сойдутся прямые на неё претенденты.

Шальке 04 "Шальке 04" в крайний игровой день обострил интригу за второе место в турнирной таблице, уступив пытающемуся спастись «Гамбургу». Игра получилась «от ножа». Команды поочерёдно выходили вперёд, но за пять минут до финального свистка всё решил удар Аарона Ханта . Это поражение прервало серию из шести побед гельзенкирхенцев на протяжении которой они ни разу не пропустили. В итоге, сегодня им нельзя проигрывать дортмундцам, иначе они рискуют упустить серебряные медали Бундеслиги.

Боруссия Дортмунд

"Боруссия" Дортмунд продолжает погоню за идущим вторым «Шальке 04». После разгромного поражения от «Баварии», показалось, что исход гонки предрешён, но судьба и расслабленность «королевских синих» вернула «шмелей» в игру. В крайний игровой день подопечные Петера Штёгера забили три безответных мяча в ворота «Штуттгарта». Один из голов на свой счёт записал Миши Батшуайи. Вполне вероятно, что и сегодня мы увидим очередной забитый мяч в исполнении бельгийца.

Где смотреть матч

Прямая трансляция матча «Шальке 04» — «Боруссия» Дортмунд пройдёт на канале «Матч! Футбол 3», 15.04.2018 в 16:30. Если вы не можете посмотреть игру, то на помощь придёт текстовая трансляция, которую организовывает портал LiveResult.

Статистика личных встреч

"Шальке 04" — «Боруссия» Дортмунд: +18=23-14. Разница мячей: 71:68.

Рурское дерби неизменно вызывало интерес в Германии и остальной Европе. В первом круге команды выдали один из самых невероятных матчей этого сезона. За полчаса до конца встречи «Шальке 04» проигрывал с разницей в четыре мяча, но сумел завершить встречу вничью. Именно разделение очков — самый популярный итог поединков Рурского дерби.

Интересные факты

— Первое Рурское дерби состоялось 3 мая 1925 года. Победа была на стороне «Шальке 04», 4:2.

— С мая 2000 года на очные поединки «Боруссии» Дортмунд и «Шальке 04» собиралось не менее 60 000 болельщиков.

— 19 декабря 1997 голкипер «Боруссии» Йенс Леманн забил гол на 90-й минуте и принёс ничью дортмундцам в поединке против «Шальке 04», 2:2.

— 13 сентября 2008 года «чёрно-жёлтые» за минуту до конца матча отыгрались со счёта 0:3.

— За всю историю очных противостояний самая крупная победа «Шальке 04» — 10:0 (20 октября 1940 года), «Боруссии» Дортмунд — 7:0 (26 февраля 1966 года).

Прогноз на матч от "Евро-Футбол.ру"

Поединок дортмундцев и гельзенкирхенцев непременно вызывает интерес. Сегодня он особый. Победитель с высокой вероятностью завершит сезон на втором месте. Однако ответственность за результат как никогда высока. Обе команды равны, да и ничья любимый их результат, поэтому Х — 3,4.

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