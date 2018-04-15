Прогнозы на матчи «Шальке» — «Боруссия», «Милан» — «Наполи»

В рурском дерби «Шальке» не уступит при высокой результативности, а «Милан» поборется с «Наполи».

«Шальке-04» — «Боруссия Дортмунд»

Ставки: победа «Шальке-04» с форой «0» за 1.88, тотал матча больше 2,5 за 1.85. В Бундеслиге назревает шоу мирового уровня. Воскресным днём всех любителей футбола ожидает рурское дерби, к которому команды подходят с практически равным количеством очков. «Шальке» и «Боруссия» расположились на второй и третьей строчках турнирной таблицы, имея небольшой гандикап от «Лейпцига» и «Айнтрахта», мечтающих о Лиге чемпионов. Победа в предстоящем сражении значительно повысит шансы одного из коллективов на попадание в главный клубный турнир Старого Света, что является важнейшей составляющей для экономического потенциала организаций. Сумасшедшее спасение гельзенкирхенцев в первом круге после четырёх безответных пробоин к перерыву стало одной из причин для смены наставника у Дортмунда. Петер Штёгер привил «шмелям» более прагматичный стиль игры, количество провалов в обороне удалось существенно снизить. Однако «Боруссия» уже давно перестала восприниматься во внутреннем чемпионате как главный конкурент «Баварии».

Ещё совсем недавно Ройс и партнёры могли успешно конкурировать с мюнхенцами и казалось, что они, если м не достигнут их уровня, то хотя бы застолбят за собой статус, позволяющий свысока смотреть на остальных претендентов на еврокубки. Теперь же Дортмунд сам предстаёт в роли одного из нескольких борцов за вторую строчку. «Шальке» проводят сезон достаточно ровно и стабильно, уступив в родных стенах лишь «Баварии» (что никак не свидетельствует о силе команды) и «Вердеру» после обидной красной карточки и гола на третьей добавленной минуте. В остальных встречах «Фельтинс-Арена» помогает хозяевам добывать как минимум ничейный результат, поэтому возьмём гельзенкирхенцев с форой «0» за симпатичные 1.88. Если брать историю рурских дерби, то из пяти последних проходивших на территории «горняков» матчей гости выиграли лишь один. Из 14 выездных встреч в текущем сезоне Бундеслиги «Боруссия» отпраздновала успех в 6 битвах, но 5 из поверженных оппонентов находятся в нижней части турнирной таблицы. В Лиге Европы у «шмелей» на чужих полях две ничьи, а в более престижном турнире не удалось разобраться даже со скромными киприотами. Учитывая непримиримость соперников, борьба и напряжение в матче сохранятся до последней минуты и при любом счёте. Как бы не настраивали специалисты своих игроков, эмоции из головы не выбросить, и сражение имеет все шансы побаловать зрителей высокой результативностью или хотя бы тройкой забитых мячей. Тотал матча больше 2,5 за 1.85 — неплохой вариант.

«Шальке» поражают чужие ворота во внутреннем чемпионате уже 23 поединка подряд, а в схватке с принципиальнейшим врагом постараются сделать это не менее пары раз. «Дортмунд» не сможет отсиживаться в окопах, и обязательно будет отвечать, а исполнительский класс позволит создать несколько убойных моментов, дело за реализацией.

«Милан» — «Наполи»

Ставка: «Милан» не проиграет за 2.00 В Серии А формально битва за чемпионство находится в самом разгаре, но, пожалуй, лишь самые ярые фанаты «Наполи» или ненавистники «Ювентуса» верят, что «старая синьора» способна упустить титул. Коллектив Маурицио Сарри так долго ждал осечки от своего конкурента, что сам резко сбавил и из пяти последних поединков отпраздновал викторию лишь в двух. Неаполитанцы создают впечатление психологически неустойчивой команды, способной дрогнуть и развалиться в решающий момент или при большом грузе ответственности. Учитывая, что любая потеря очков для Гамшика и компании становится критичной, велик риск эмоционально перегореть и допустить фатальные ошибки. Дженнаро Гаттузо постепенно нашёл нужные слова и расстановку для своего коллектива, и «Милан» находится в еврокубковой зоне с некоторой надеждой забраться ещё выше. Из последних 13 встреч во внутреннем чемпионате красно-чёрные уступили лишь в одной, проиграв «Ювентусу» на выезде. Текущую форму «россонери» сложно назвать фантастической или идеальной, но для решения турнирных задач ход набран достаточно перспективный, а календарь позволяет рассчитывать на многое. Сражение с «Наполи» станет заключительным из столкновений с оппонентами, располагающимися в турнирной таблице в первой пятёрке. Поэтому положительный результат (а таким можно будет считать даже ничью) способен задать необходимый импульс на финишный рывок.