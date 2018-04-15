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Прогноз на матч Томь — Балтика
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Прогноз на матч Томь — Балтика 

Евро-футбол.Ру 55 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Калининградская «Балтика» продолжает борьбу за четвёртую строчку в турнирной таблице. Сегодня на их пути прошлогодний участник РФПЛ, а возможно, будущая команда ПФЛ, томская «Томь».
"Томь" продолжает своё падение в ПФЛ. В некоторых СМИ просочилась информация об участии «Томь-2» на будущий год во втором дивизионе, но похоже, что играть там предстоит основной команды. В крайний игровой день томичи принесли радость поклонникам «Спартака-2». Юные «красно-белые» наконец-то выиграли, одержав волевую победу над «Томью». Три очка отделяет команду Валерия Петракова от спасения и выхода из зоны вылета, но добыть даже одно из них в матче с «Балтикой» будет невероятно тяжело.
Балтика
"Балтика" в крайний игровой день открыла новый стадион, построенный специально к чемпионату мира. Да как открыла! В соперника у калининградцев были самарские «Крылья Советов». Подопечные Андрея Тихонова ещё до старта матча знали, что их прямые конкуренты «Енисей» и «Оренбург» свои матчи выиграли, поэтому у коллектива с берегов Волги была лишь одна цель в Калининграде. Видимо, груз ответственности оказался слишком большим, да и «Балтике» очки были нужны. В итоге, Себай реализовал пенальти и позволил калининградцам добыть три балла.
Где смотреть матч
Игра «Томь» — «Балтика» состоится 15.04.2018, в 12:00. Прямая трансляция матча доступна на портале LiveResult, текстовая трансляция.
Статистика личных встреч
"Томь" — «Балтика»: +5=2-3. Разница мячей: 16:10.
В матче первого круга калининградцы были сильнее, 2:1. До этого команды играли в сезоне 2015/16. В двух встречах тогда томский коллектив был сильнее, 2:1 и 3:0.
Интересные факты
— «Балтика» не проигрывает шесть туров подряд, пропустив за это время всего один мяч, и только одну игру сыграв вничью.
— «Томь» не может выиграть в течение пяти матчей.
Прогноз на матч от "Евро-Футбол.ру"
"Балтике" после победы над «Крыльями Советов», главное, не «поймать звезду». В таком случае три очка в поединке против проблемной «Томи» им обеспечены, П2-2,35.
Ваш прогноз
Константин Лицин
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