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Паршивлюк назвал идеальным поле стадиона в Ростове-на-Дону, построенного к ЧМ-2018
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Паршивлюк назвал идеальным поле стадиона в Ростове-на-Дону, построенного к ЧМ-2018 

RT на русском 1 час назад
Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк поделился впечатлениями от первого матча на новом стадионе, построенном в Ростове-на-Дону к чемпионату мира по футболу 2018 года.
«Поле — на пять с тремя плюсами, просто идеальное. И арена соответствуют полю, поэтому только положительные эмоции от этой игры», — цитирует футболиста РИА Новости.
По словам Паршивлюка, для футболистов «Ростова» было важно победить в первом матче на новой арене.
«После череды неудачных результатов на нас немного давила эта ситуация, поэтому гол в первом тайме со стандарта нам помог и во втором тайме было полегче. Мы довели матч до логического завершения. Надеемся, что неудачная серия в прошлом, и впереди будет уже хорошая череда», — добавил он.
Ранее сообщалось, что «Ростов» обыграл «СКА-Хабаровск» в матче 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).
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