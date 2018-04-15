Прогноз на матч Вердер — РБ Лейпциг

В воскресенье всё внимание в Бундеслиге будет приковано к Рурскому дерби. Но в завершении уик-энда можно успеть последить за попытками «РБ Лейпциг» ухватиться за еврокубки.

Вердер

"Вердер" свои задачи на сезон решил. Вылететь напрямую у «музыкантов» уже не получится даже теоретически, а попасть в стыковые матчи также будет невероятно сложно. Девять очков разницы за четыре тура до конца чемпионата лишают на это надежд. В крайний игровой день «Вердер» прервал трёхматчевую победную серию, уступив по всем статьям «Ганноверу 96». Шансы на ничейный исход сегодня также крайне малы.

РБ Лейпциг

"РБ Лейпциг" находится в достаточно интересном положении. С одной стороны, поражение и ты вне еврокубков на будущий сезон. С другой стороны, победа и немного удачи и ты уже в Лиге Чемпионов. Второй сезон для «быков» получается вполне неплохим. Учитывая, что специалисты до старта сезона отправляли «РБ Лейпциг» в нижнюю часть турнирной таблицы, то год можно считать успешным. В крайнем туре команда Ральфа Хазенхюттля показала два разных тайма. Отыграв вничью против прямого конкурента «Байера» отличные первые сорок пять минут, во второй половинные «быки» «рассыпались». Три пропущенных мяча за 18 минут и отсутствие желания спасти ситуацию было обеспечено.

Где смотреть матч

Прямая трансляция матча «Вердер» — «РБ Лейпциг» пройдёт на канале «Матч! Футбол 3», 15.04.2018 в 19:00. Если вы не можете посмотреть игру, то на помощь придёт текстовая трансляция, которую организовывает портал LiveResult.

Статистика личных встреч

"Вердер" — «РБ Лейпциг»: +1=0-2. Разница мячей: 4:5.

В первом круге «быки» одержали победу со счётом 2:0. В прошлом сезоне команды обменялись «викториями», 3:0 и 3:1.

Интересные факты

— «Вердер» в прошлом туре прервал пятиматчевую серию без поражений, насчитывающую четыре победы.

— «РБ Лейпциг», проиграв в крайний игровой день «Байеру», также прервал удачную серию из четырёх матчей.

Прогноз на матч от "Евро-Футбол.ру"

Неудача «РБ Лейпцига» в прошлом туре должна быть, как можно скорее забыта игроками «быков». Если Ральф Хазенхюттль не сможет достучаться до своих подопечных, то «уплыть» может не только Лига Чемпионов, но и Лига Европы. И всё же уровень гостей выше, поэтому П2 — 2,45.

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