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Комсомольская «Смена» весеннюю часть сезона начала с победы
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Комсомольская «Смена» весеннюю часть сезона начала с победы 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Стартовала весенняя часть сезона-2017/18 среди футбольных команд зоны «Восток» второго дивизиона. Комсомольская «Смена» первый матч после «зимней спячки» проводила в Омске с «Иртышом» и одержала победу — 1:0, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Подопечные Максима Швецова открыли счёт уже на 12-й минуте после точного удара Виталия Яна и сохранили победный результат до финального свистка.
В составе «Смены» наблюдались два в недавнем прошлом игрока «СКА-Хабаровск» — Василий Плётин и Никита Дьяченко.
Благодаря этой победе комосомольчане с 20 очками с четвёртой строчки сразу переместились на вторую. Всего на очко больше у «Сахалина», который в этом туре с таким же счётом 1:0 обыграл в Барнауле динамовцев. Правда, островитяне сыграли на матч больше.
Очередной матч «Смена» проведёт 17 апреля в Барнауле.
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