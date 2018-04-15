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Названо имя «Мисс Россия — 2018»
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Названо имя «Мисс Россия — 2018» 

Ридус 1 час назад
Фото: Ридус
В субботу в подмосковном в концертном зале Барвиха Luxury Village состоялся финал ежегодного конкурса красоты «Мисс Россия». Победительницей конкурса стала студентка из Чувашии Юлия Полячихина.
Главный приз конкурса — самая дорогая в мире корона стоимостью в один миллион долларов. Она была изготовлена непосредственно к этому конкурсу ювелирной мастерской «Mercury» и заменила прежний символ «Мисс России» созданный Jewellery Theatre и служивший конкурсу с 2010 года.
Корона сделана из белого золота инкрустированного жемчужинами, сапфирами и рубинами. Цвета камней символизируют российский триколор.
Передала корону Юлии победительница конкурса «Мисс Россия — 20117» 22-летняя Полина Попова.
Помимо короны победительнице конкурса причитается вознаграждение в 3 млн рублей и автомобиль.
Юлия Полячихина закончила школу с золотой медалью и в настоящее время учится на первом курсе факультета журналистики Чувашского государственного университета. Помимо этого, девушка работает моделью. В 2016-м году она завоевала региональный титул «Мисс Чувашия». Победительнице восемнадцать лет, она увлекается фитнес-аэробикой и бадминтоном.
Первой вице-мисс стала Виолетта Тюркина из Белгорода, а второй вице-мисс — Наталья Строева из Якутии. Лидером смс-голосования была объявлена Норгьянма Монгуш из Тывы. В качестве призов обе они получили гранты на обучение в любом из ВУЗов страны.
Победительница конкурса «Мисс Россия-2018» получит шанс представлять страну на международных конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».
Торжественную церемонию вели DJ Love Radio Максим Привалов и телеведущая и вице-мисс Вселенная-2008 Вера Красова. В состав жюри вошли: «Мисс Мира-2008» Ксения Сухинова; дизайнер, участник официального расписания Недели моды в Париже, художник по костюмам Большого и Мариинского театров, обладатель двух премий «Золотой манекен» Игорь Чапурин; народный артист России Дмитрий Маликов; композитор, продюсер, радиоведущий, член авторского совета Российского авторского общества (РАО) Владимир Матецкий и премьер Большого театра Денис Родькин.
Напомним, что в финальном конкурсе «Мисс Россия-2018» приняли участие 50 девушек со всей страны в возрасте от 18 до 23 лет.
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