Названо имя «Мисс Россия — 2018»

В субботу в подмосковном в концертном зале Барвиха Luxury Village состоялся финал ежегодного конкурса красоты «Мисс Россия». Победительницей конкурса стала студентка из Чувашии Юлия Полячихина.

Главный приз конкурса — самая дорогая в мире корона стоимостью в один миллион долларов. Она была изготовлена непосредственно к этому конкурсу ювелирной мастерской «Mercury» и заменила прежний символ «Мисс России» созданный Jewellery Theatre и служивший конкурсу с 2010 года.

Корона сделана из белого золота инкрустированного жемчужинами, сапфирами и рубинами. Цвета камней символизируют российский триколор.

Передала корону Юлии победительница конкурса «Мисс Россия — 20117» 22-летняя Полина Попова

Помимо короны победительнице конкурса причитается вознаграждение в 3 млн рублей и автомобиль.

Юлия Полячихина закончила школу с золотой медалью и в настоящее время учится на первом курсе факультета журналистики Чувашского государственного университета. Помимо этого, девушка работает моделью. В 2016-м году она завоевала региональный титул «Мисс Чувашия». Победительнице восемнадцать лет, она увлекается фитнес-аэробикой и бадминтоном.

Первой вице-мисс стала Виолетта Тюркина из Белгорода, а второй вице-мисс — Наталья Строева из Якутии. Лидером смс-голосования была объявлена Норгьянма Монгуш из Тывы. В качестве призов обе они получили гранты на обучение в любом из ВУЗов страны.

Победительница конкурса «Мисс Россия-2018» получит шанс представлять страну на международных конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».

Напомним, что в финальном конкурсе «Мисс Россия-2018» приняли участие 50 девушек со всей страны в возрасте от 18 до 23 лет.