Игрок «Краснодара» Гранквист поделился мнением о желтой карточке Смолова

Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист поделился мнением о желтой карточке нападающего Федора Смолова , которая была получена в матче 26-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала».

"Конечно, все знают, насколько он важен для нас. Он широко известен в России. Считаю, что нам очень важно проявить командный дух и отыграть хорошо как команда. Игрок, который заменит Смолова, должен будет показать свои лучшие качества", — цитирует Гранквиста Rusfootball.info.