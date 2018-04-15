Игрок «Краснодара» Гранквист поделился мнением о желтой карточке Смолова 

Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист поделился мнением о желтой карточке нападающего Федора Смолова, которая была получена в матче 26-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала».
"Конечно, все знают, насколько он важен для нас. Он широко известен в России. Считаю, что нам очень важно проявить командный дух и отыграть хорошо как команда. Игрок, который заменит Смолова, должен будет показать свои лучшие качества", — цитирует Гранквиста Rusfootball.info.
Ранее председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Андрей Бутенко назвал причины, из-за которых невозможно отменить желтую карточку Смолова.