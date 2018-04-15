Названа обладательница титула «Мисс Россия-2018»

Лидером смс-голосования объявлена Норгьянма Монгуш из Республики Тыва.

В субботу, 14 апреля, стало известно имя девушки, получившей титул «Мисс Россия-2018». Стала обладательницей титула Юлия Полячихина из республики Чувашия.

Ей вручена корона из белого золота. Юлия 18 лет — среди ею увлечений: фитнес-аэробика, бадминтон. Окончила школу с золотой медалью.

Первой вице-мисс стала Виолетта Тюркина (Белгород), а второй вице-мисс Наталья Строева (Якутия), сообщается на официальном сайте конкурса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Парки столицы организовали день красоты, обаяния и грации