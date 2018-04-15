Прогноз на матч Уфа — ЦСКА: какой сценарий матча ожидать на «Нефтянике»

«Уфа» — ЦСКА Москва. Прогноз на матч 26-го тура российской Премьер-лиги (15.04.2018, 16:30 мск).

В одном из центральных матчей тура «Уфа» примет дома московский ЦСКА. После вчерашнего пораженитульского «Арсенала» уфимцы снова могут вернуться на 6-е место в турнирной таблице, но для этого нужно впервые в истории обыграть столичных «армейцев». Теоретически это возможно, учитывая усталость москвичей после битвы в Лиге Европы с «Арсеналом», но команде Ганчаренко нужно сделать всё возможное, чтобы самим победить на «Нефтянике», так как она откатилась уже на пятое место в таблице, хотя и имеет матч в запасе. Букмекеры в этом матче не видят большого фаворита, но предпочтение всё же отдают ЦСКА — на чистую победу гостей предлагается коэффициент 2.01.

Команда

35:20 "Уфа"

27:29 "Уфа"

На днях издание FourFourTwo включило наставника «Уфы» Сергея Семака в свой список из десяти самых перспективных молодых тренеров Европы. Это должно дать ему дополнительный стимул продолжать добиваться максимальных результатов с нынешним клубом, с которым он недавно продлил контракт. Весеннюю часть сезона уфимцы начали отлично, сыграв сперва вничью с «Динамо» (1:1), после чего обыграв «Анжи» (3:2) и «Краснодар» (1:0). Но затем пришла двухнедельная пауза, связанная с матчами национальных сборных, которая немного выбила команду Семака из колеи. «Уфа» дома проиграла "Зениту" (1:2), а в прошлом туре на чужом поле проиграла и «Арсеналу» (1:2), пустив туляков на потенциальное еврокубковое шестое место.

ЦСКА Москва

ЦСКА заслуживает аплодисментов за свой евросезон. «Армейцы» дальше всех из наших клубов прошли по турнирной сетке, едва не совершив чудо-камбек в четверг дома с «Арсеналом», которому в первом матче проиграли 1:4. На переполненной «ВЭБ Арене» команда Виктора Ганчаренко вела 2:0, и если бы удача была на российской стороне — Игнашевич попал бы в угол ворот в середине второго тайма, но увы. В концовке встречи «армейцы» сильно устали, и в итоге матч закончился виничью 2:2. Теперь ЦСКА нужно как можно скорее восстанавливаться и поправлять свои дела в национальном чемпионате, где дела серьёзно стали хуже после поражения неделю назад от «Динамо» (1:3), которое прервало 3-матчевую победную серию в Премьер-лиге.

Ориентировочные составы

Где смотреть матч

Телеканал «Наш футбол» начнёт прямую трансляцию, посвящённую матчу «Уфа» — ЦСКА, в 16:15, а телеканал «Матч ТВ» — в 16:25 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция этой встречи будет доступна на сайте LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч показывает, что «Уфа» не выиграла ни одного официального матча с ЦСКА: +0=2-6, разница мячей — 4:18. Но если перед нынешним сезоном «армейцы» имели 6-матчевую победную серию, то в матче первого круга она прервалась — в Москве была зафиксирована безголевая ничья 0:0.

Интересные факты

Поражение в прошлом домашнем матче от «Зенита» прервало 7-матчевую беспроигрышную серию «Уфы» на «Нефтянике» (+6=1-1, 14:6);

"Уфа" забивала в каждом из последних восьми домашних матчей;

"Уфа" забивала во всех пяти предыдущих весенних матчах 2018-го года;

Более 81% своих голов в чемпионате «Уфа» забивает во вторых таймах;

"Уфа" никогда в истории не обыгрывала ЦСКА в официальных матчах (+0=2-6, 4:18);

"Уфа" проиграла ЦСКА 3 последних очных матчах дома (+0=0-3, 1:7);

ЦСКА имеет 3-матчевую безвыигрышную серию (+0=1-2, 4:8);

В последних шести матчах с участием ЦСКА забивалось не менее трёх голов.

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"