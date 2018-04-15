Юпп Хайнкес: «Баварии» понадобилось 20 минут, чтобы набрать ход"

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес после матча чемпионата Германии против «Боруссии» М (5:1) отметил, что команда смогла взять игру под свой контроль после 20 неудачных минут.

— Сегодня нам понадобилось 20 минут, чтобы набрать ход, — приводит пресс-служба «Баварии» слова Хайнкеса. — Постепенно мы взяли игру под свой контроль и смогли быстро сделать счет сначала 1:1, а затем 2:1. Во втором тайме мы показали уверенную игру и великолепно играли в пас. Очень приятно видеть, что футболисты, не так часто выходившие на поле, были предельно мотивированы и играли очень хорошо