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Азар вышел на третье место в списке бомбардиров «Челси»
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Азар вышел на третье место в списке бомбардиров «Челси» 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Sports.ru
Забитый мяч стал для бельгийца 69-м в чемпионате Англии.
По этому показателю Азар вышел на третье место в списке бомбардиров лондонского клуба. Он сравнялся с Джимми-Флойдом Хассельбайнком.
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