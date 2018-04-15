Азар вышел на третье место в списке бомбардиров «Челси»

Забитый мяч стал для бельгийца 69-м в чемпионате Англии.

По этому показателю Азар вышел на третье место в списке бомбардиров лондонского клуба. Он сравнялся с Джимми-Флойдом Хассельбайнком.