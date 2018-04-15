Прогноз на матч Ростов — СКА-Хабаровск: хозяева обязаны побеждать на новой арене

«Ростов» — «СКА-Хабаровск». Прогноз на матч 26-го тура российской Премьер-лиги (15.04.2018, 19:00 мск).

Программу очередного тура РФПЛ закроет матч в Ростове-на-Дону, где местный «Ростов» примет в гости «СКА-Хабаровск». Для ростовчан этот поединок является не только важнейшим, но и особенным, ведь это будет первый матч на новом стадионе «Ростов-Арена», который построен под предстоящий чемпионат мира. Жители города надеются, что новый стадион будет приносить удачу команде, так как без неё вполне можно вылететь в ФНЛ. Сейчас «Ростов» находится в опасной зоне переходных матчей, отрываясь всего на 3 очка от зоны прямого вылета. Хабаровчанам же никакое чудо не поможет — дальневосточники вернуться в низший дивизион на следующий сезон. Букмекеры здесь считают хозяев большими фаворитами матча — победа ростовчан оценена коэффициентом 1.25.

Команда

"Ростов"

21:25 "СКА-Хабаровск"

16:44 "Ростов"

"Ростову" с Валерием Карпиным не повезло на старте весенней части сезона, и всего 2 набранных очка в последних пяти турах можно назвать разве что неудачей, но не провалом. Начал Карпин работу в новой команде с поражения в гостях от «Краснодара» (1:3), после чего были две ничьи — дома с "Зенитом" (0:0) и в гостях с «Арсеналом» (1:1). После двухнедельной паузы в чемпионате «Ростов» в упорной борьбе проиграл дома ЦСКА (1:2), а в прошлое воскресенье случилось гостевое поражение от «Локомотива» (0:1), где единственный гол ростовчане пропустили в самом начале второго тайма.

"СКА-Хабаровск"

Ещё осенью многие отмечали, что «СКА-Хабаровск» попросту не готов к участию в Премьер-лиге, но с приходом весны всё стало ещё хуже. Если при Алексее Поддубском команда ещё выглядела более-менее конкурентоспособной, но после его ухода из клуба всё стало совсем печально. Ринат Билялетдинов с командой за 5 матчей не забил ни одного гола, вылетев сперва из Кубка России, после чего набрав лишь 1 очко в четырёх турах чемпионата. Интересно, что Билялетдинов был отправлен в отставку после выездной ничьи с «Ахматом» (0:0), которую вполне можно было бы записать в актив дальневосточников. Новым тренером «СКА-Хабаровска» стал 45-летний Сергей Передня , но и его дебют не помог команде забить гол — домашнее поражение 0:2 от «Амкара».

Где смотреть матч

Матч «Ростов» — «СКА-Хабаровск» будет показан в прямом эфире на телеканале «Наш футбол», начиная с 18:45 по московскому времени. Текстовая трансляция этого поединка пройдёт на портале LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

"Ростов" и «СКА-Хабаровск» сыграли ранее между собой 5 матчей. До нынешнего сезона ростовчане имели 3 победы при одной ничьей с дальневосточниками, но в сентябрьском матче первого круга хабаровчане впервые сумели обыграть «жёлто-синих» со счётом 2:1 (Маркович 17', Дедечко 71' — Устинов 45').

Интересные факты

"Ростов" не выиграл ни одного из пяти сыгранных в этом календарном году матчей (+0+2-3, 4:8);

В четырёх из последних пяти домашних матчей чемпионата «Ростов» не пропускал;

"Ростов" забивал в каждом из пяти предыдущих очных матчей со «СКА-Хабаровском»;

"СКА-Хабаровск" не забил ни одного гола в чемпионате с 46 по 60 минуты;

"СКА-Хабаровск" не забил ни одного гола в шести сыгранных в этом календарном году матчей (+0=2-4, 0:7);

"СКА-Хабаровск" имеет 13-матчевую безвыигрыигрышную серию в чемпионате (+0=2-11, 8:30);

"СКА-Хабаровск" не выиграл ни одного гостевого матча в РФПЛ (+0=3-9, 3:22);

"СКА-Хабаровск", наряду с «Амкаром», обладает худшей атакой чемпионата — 16 забитых голов;

"СКА-Хабаровск" пропустил 44 гола. Больше только у «Анжи» (48);

"СКА-Хабаровск" не забил ни одного гола в первых таймах гостевых матчей чемпионата (+0=5-7, 0:12).

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"