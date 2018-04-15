Улицы возле Центрального стадиона на семь часов закроют из-за матча «Урал» — «Спартак»

В полдень из-за матча «Урал» — «Спартак» возле Центрального стадиона перекроют улицы.

Движение транспорта будет закрыто с 12:00 до 19:00 по Ключевской от Токарей до Мельникова, Репина от Ленина до Мельникова и Крауля от Мельникова до Репина. Также с 17:30 до 19:00 перекроют отрезок Татищева от Репина до Мельникова.

Из-за матча до 19:00 будет закрыта парковка на площади 1905 года. Её перекрыли уже сегодня ночью.

Болельщики также смогут припарковаться на парковке, которая находится рядом с Татищева — Токарей (смотрите схему). Туда будут пускать по билетам любой категории. Заезд на парковку с улицы Татищева.

Ранее мы публиковали подробную инструкцию о том, где припарковаться и как найти своё место на трибуне.

На время закрытия улицы Репина троллейбусные маршруты № 3 и № 7 будут укорочены до Центральной гостиницы. Еще два трамвайных маршрута (№2 и № 18) изменят схему движения, когда гаишники перекроют улицу Татищева. Изменения коснутся и 17 автобусных маршрутов. Подробнее о том, как будет ходить общественный транспорт, читайте здесь.

Перед матчем с «Уралом» болельщики «Спартака» осветили набережную Екатеринбурга красным. Некоторые из них провалились под лёд.