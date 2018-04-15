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Омский «Иртыш» проиграл «Смене» первом матче после зимней паузы
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Омский «Иртыш» проиграл «Смене» первом матче после зимней паузы 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Накануне, 14 апреля, после зимнего перерыва возобновилось первенство России по футболу среди команд второго дивизиона. Омский «Иртыш» на поле манежа «Красная звезда» принимал «Смену» из Комсомольска-на Амуре.
В этом матче был забит всего гол — отличился Виталий Ян на 12-й минуте матча. Все попытки омичей отыграться оказались тщетными.
«Нас подвела грубейшая ошибка двух защитников. Когда мяч летит 50 метров, и мы не можем его встретить — этого я не понимаю. Этих игроков уже и молодыми не назовёшь, они второй сезон доигрывают на профессиональном уровне. Если резюмировать кратко, то первый тайм играли плохо. После перерыва встрепенулись, но подвёл уровень мастерства. Он нижайший как в обороне, так и в атаке. Пытаемся стараться, но не более того. 11 игр, 6 голов. Видеть это всё плачевно», — заявил на пресс-конференции главный тренер «Иртыша» Александр Дереповский.
Отметим, что следующий матч омские футболисты проведут 17 апреля. В гости к нашим футболистам пожалует «Сахалин» из Южно-Сахалинска.
Напомним, что в зоне «Восток» второго футбольного дивизиона «Иртыш занимает последнее место. В 11 матчах „речники“ набрали 6 очков. Ранее сообщалось, что игроки, тренерский штаб и персонал клуба 7 месяцев не получали зарплату. Задолженность погасили под угрозой забастовки. Позже в региональном управлении СК РФ возбудили уголовное дело в отношении президента клуба Игоря Волошка.
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