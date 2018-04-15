Омский «Иртыш» проиграл «Смене» первом матче после зимней паузы 

Накануне, 14 апреля, после зимнего перерыва возобновилось первенство России по футболу среди команд второго дивизиона. Омский «Иртыш» на поле манежа «Красная звезда» принимал «Смену» из Комсомольска-на Амуре.
В этом матче был забит всего гол — отличился Виталий Ян на 12-й минуте матча. Все попытки омичей отыграться оказались тщетными.
«Нас подвела грубейшая ошибка двух защитников. Когда мяч летит 50 метров, и мы не можем его встретить — этого я не понимаю. Этих игроков уже и молодыми не назовёшь, они второй сезон доигрывают на профессиональном уровне. Если резюмировать кратко, то первый тайм играли плохо. После перерыва встрепенулись, но подвёл уровень мастерства. Он нижайший как в обороне, так и в атаке. Пытаемся стараться, но не более того. 11 игр, 6 голов. Видеть это всё плачевно», — заявил на пресс-конференции главный тренер «Иртыша» Александр Дереповский.
Отметим, что следующий матч омские футболисты проведут 17 апреля. В гости к нашим футболистам пожалует «Сахалин» из Южно-Сахалинска.
Напомним, что в зоне «Восток» второго футбольного дивизиона «Иртыш занимает последнее место. В 11 матчах „речники“ набрали 6 очков. Ранее сообщалось, что игроки, тренерский штаб и персонал клуба 7 месяцев не получали зарплату. Задолженность погасили под угрозой забастовки. Позже в региональном управлении СК РФ возбудили уголовное дело в отношении президента клуба Игоря Волошка.