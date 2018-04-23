«Наполи» опубликовал видео празднования победы над «Ювентусом»

Футболисты «Наполи» бурно отпраздновали победу над туринским «Ювентусом» в матче 34-го тура чемпионата Италии, передает "Советский спорт"

Видеозапись, сделанную в раздевалке стадиона в Турине, опубликовано в официальном аккаунте неаполитанского клуба в инстаграме.

Ранее сообщалось, что «Наполи» в гостях обыграл «Ювентус» со счетом 1:0.

Таким образом, неаполитанцы сократили отставание от «Юве» до одного очка. Туринцы продолжают лидировать в национальном первенстве, имея в своем активе 85 баллов.

До конца чемпионата команды сыграют еще по четыре матча.