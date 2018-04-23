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«Наполи» опубликовал видео празднования победы над «Ювентусом»
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«Наполи» опубликовал видео празднования победы над «Ювентусом» 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Футболисты «Наполи» бурно отпраздновали победу над туринским «Ювентусом» в матче 34-го тура чемпионата Италии, передает "Советский спорт".
Видеозапись, сделанную в раздевалке стадиона в Турине, опубликовано в официальном аккаунте неаполитанского клуба в инстаграме.
Ранее сообщалось, что «Наполи» в гостях обыграл «Ювентус» со счетом 1:0.
Таким образом, неаполитанцы сократили отставание от «Юве» до одного очка. Туринцы продолжают лидировать в национальном первенстве, имея в своем активе 85 баллов.
До конца чемпионата команды сыграют еще по четыре матча.
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