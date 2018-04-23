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«Наполи» победил «Ювентус» в матче чемпионата Италии
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«Наполи» победил «Ювентус» в матче чемпионата Италии 

ТАСС 42 минуты назад
Фото: Газета.Ru
ТАСС, 23 апреля. «Наполи» со счетом 1:0 одержал победу над туринским «Ювентусом» в гостевом матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу.
Единственный гол на 90-й минуте забил сенегальский защитник Калиду Кулибали. «Наполи» прервал 20-матчевую беспроигрышную серию «Ювентуса» в чемпионате, последний раз туринская команда проигрывала 19 ноября 2017 года. «Наполи» не проигрывает на протяжении семи игр.
Все футболисты этого матча вышли на поле со следами помады на лице, таким способом футболисты приняли участие в акции «показать красную карточку насилию в отношении женщин». Мероприятие было организовано командами итальянской серии A и ассоциацией игроков.
После этой победы «Наполи» набрал 84 очка и приблизился к лидирующему «Ювентусу», в активе которого 85 очков. Также «Наполи» досрочно гарантировал себе как минимум серебряные медали чемпионата, поскольку «Рома» и «Лацио», идущие с 67 очками на третьем и четвертом местах соответственно, за оставшиеся четыре матча до конца сезона смогут набрать максимум 79 очков и не догонят «Наполи».
В следующем туре «Наполи» 29 апреля на выезде сыграет с «Фиорентиной», «Ювентус» 28 апреля в гостях встретится с «Интером».
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