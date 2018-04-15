Прогноз на матч Милан — Наполи: кто выиграет матч

«Милан» — «Наполи». Прогноз на матч 32-го тура итальянской Серии А (15.04.2018, 16:00 мск).

В одном из центральных матчей тура в итальянском чемпионате «Милан» на родном «Сан-Сиро» примет у гости «Наполи». Обе команды находятся далековато от достижений своих максимальных целей — миланцы уступают 8 очков желанной зоне Лиги чемпионов, в то время как неаполитанцы проигрывают 4 очка в чемпионской гонке с «Ювентусом», поэтому чтобы окончательно не расставаться со своими мечтами обеим командам нужно обязательно играть только на победу. Букмекеры записали в фавориты перед этим матчем «Наполи», оценив успех гостей коэффициентом 1.88.

Команда

"Наполи"

66:21 "Милан"

43:36 "Милан"

После впечатляющей беспроигрышной серии, благодаря которой Дженнаро Гаттузо был утверждён на посту алленаторе «россонери», подписав долгосрочный контракт, Милан всё же пошёл на спад. Этого всё же стоило ожидать — редко какой команде удаётся демонстрировать свой максимальный уровень больше двух месяцев. После двухнедельной паузы в чемпионате, связанной с матчами национальных сборных, миланцев ждали две сложнейший встречи, и они смогли заработать в них лишь 1 очко, сперва проиграв в гостях «Ювентусу» (1:3), после чего сыграв вничью в дерби с «Интером» (0:0). Теоретически шансы зацепиться за топ-4 Серии А у «красно-чёрных» ещё оставались, но в прошлом туре «Милан» сплоховал, сыграв лишь вничью дома с «Сассуоло» (1:1), причём вышедший на замену Калинич забил ответный гол лишь в концовке встречи.

"Наполи"

"Наполи" в последнее время также не может ничем существенным похвастаться. До начала марта команда Маурицио Сарри имела впечатляющую 10-матчевую победную серию в чемпионате, но затем все посыпалось. Начались неудачи с домашнего поражения от «Ромы» (2:4), после которой была выездная ничья с «Интером» (0:0), и тяжёлая домашняя победа над «Дженоа» (1:0). Болельщики неаполитанцев надеялись, что двухнедельная пауза в чемпионате пойдёт на пользу, но надежды не оправдались — «Наполи» сыграл лишь вничью в гостях с «Сассуоло» (1:1), также сумев отыграться лишь в концовке матча. Были близки к позору «адзурри» в прошлом матче, проигрывая дома «Кьево» до 89-й минуты, но голы Милика и Диавара принесли команде Сарри невероятную волевую победу.

Ориентировочные составы

Где смотреть матч

В прямом эфире матч «Милан» — «Наполи» будет показан на телеканалах «Матч! Футбол 2» и «Сетанта Спорт Евразия». Трансляции начнутся в 15:55 по московскому времени. В текстовом формате обо всех событиях этой встречи можно будет узнавать на сайте LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

"Милан" имеет преимущество над «Наполи» по статистике личных встреч: +56=45-43, разница мячей — 204:164. Но если брать последние 6 очных матчей, то в них миланцы лишь однажды зацепили ничью, а в остальных пяти встречах проиграли. При этом «Милан» уступил «Наполи» в двух последних домашних матчах — 0:4 и 1:2. В матче первого круга нынешнего сезона неаполитанцы обыграли дома «красно-чёрных» со счётом 2:1, благодаря голам Инсинье и Зелиньски, на которые голом престижа на последних минутах встречи ответил Романьоли.

Интересные факты

"Милан" имеет 3-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате (+0=2-1, 2:4);

"Милан" имеет 6-матчевую беспроигрышную серию в домашних матчах чемпионата (+4=2-0, 8:4);

"Милан" набрал лишь 1 очко в последних шести очных матчах с «Наполи» (+0=1-5, 5:16);

"Наполи" забивал в ворота «Милана» в каждом из последних шести очных матчей. Причём в пяти из этих матчей неаполитанцы забивали не менее двух голов;

"Наполи" имеет 28-матчевую беспроигрышную серию в выездных матчах Серии А (+23=5-0, 73:22);

"Наполи" пропустил 21 гол в чемпионате. Меньше только у «Ювентуса» (18).

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"