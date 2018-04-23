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Тренер «Наполи» объяснил свой неприличный жест в адрес фанатов «Ювентуса»
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Тренер «Наполи» объяснил свой неприличный жест в адрес фанатов «Ювентуса» 

Газета.Ru 8 часов назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри объяснил, почему он показал средний палец болельщикам туринского «Ювентуса» перед матчем 34-го тура чемпионата Италии, сообщает "Советский спорт".
"Я ответил группе людей, которые плевали в автобус и оскорбляли нас за то, что мы неаполитанцы. Я бы никогда не показал такого жеста кому-то за то, что он болеет за «Ювентус».
Большинство фанатов «Ювентуса» восхитительные люди, в нашем отеле был один, с которым мы здорово пошутили и посмеялись. А конфликт вышел только с теми, кто в нас плевал и оскорблял", — сказал Сарри на пресс-конференции.
Встреча между «Наполи» и «Ювентусом», прошедшая в Турине, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
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