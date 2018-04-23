Тренер «Наполи» объяснил свой неприличный жест в адрес фанатов «Ювентуса»

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри объяснил, почему он показал средний палец болельщикам туринского «Ювентуса» перед матчем 34-го тура чемпионата Италии, сообщает "Советский спорт"

"Я ответил группе людей, которые плевали в автобус и оскорбляли нас за то, что мы неаполитанцы. Я бы никогда не показал такого жеста кому-то за то, что он болеет за «Ювентус».

Большинство фанатов «Ювентуса» восхитительные люди, в нашем отеле был один, с которым мы здорово пошутили и посмеялись. А конфликт вышел только с теми, кто в нас плевал и оскорблял", — сказал Сарри на пресс-конференции.