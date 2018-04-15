Ловкий енот умело вскрыл мусорный бак в Торонто 

Енот из канадского города Торонто продемонстрировал отменные навыки работы со специальными ручками для мусорных баков, предназначенных для защиты помоек от проникновения именно таких животных, как он. Видеозапись с места событий, сделанную очевидцем, опубликовал ABC News.
Находчивый зверек без особого труда справился с задачей, буквально человеческими движениями открыв ручку, а затем и крышку. После этого животное с интересом погрузилось в изучение мусорного бака.
This man in Toronto bought a raccoon-proof
garbage bin. «Challenge accepted.» —The raccoon, probably. https://t.co/lK7Slvhww6 pic.twitter.com/0zDPnyK9yA
— ABC News (@ABC) 14 апреля 2018 г.
Специальные контейнеры для мусора, снабженные защитными замками, появились в Торонто пару лет назад в ходе компании по борьбе с енотами. Мэр города хвастливо заявил, что теперь
звери-воришки
не смогут «победить в этой уличной войне».
Однако оказалось, что эволюция делает свое дело. Учатся все, даже еноты.
Жители американского города Янгстон (штат Огайо) напуганы поведением енотов. Местные полицейские рассказали, что в последнее время им поступило 14 жалоб на неадекватное поведение животных.