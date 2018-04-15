Прогноз на матч Ювентус — Сампдория: восстановилась ли команда Аллегри после боли в Мадриде

«Ювентус» — «Сампдория». Прогноз на матч 32-го тура итальянской Серии А (15.04.2018, 19:00 мск).

Предыдущее поражение «Ювентуса» в рамках Серии А датировано 19 ноября 2017 года — обидчиком «старой синьоры» в этот день стала как раз «Сампдория». Но вряд ли об этом помнят и держат в голове футболисты туринской команды, которые пережили на этой неделе едва ли не трагедию, вылетев из Лиги чемпионов после невероятного камбека в Мадриде. Но жизнь продолжается, и «бьянконери» должны думать о том, как бы сохранить лидерство в национальном чемпионате, чтобы оформить свой очередной чемпионский титул. Букмекеры практически не имеют сомнений, что «Юве» в этом матче победит, предлагая на победу хозяев коэффициент 1.22.

Команда

"Ювентус"

74:18 "Сампдория"

50:46 "Ювентус"

Интересно, что практически ничего не предвещало скандального развития событий в среду на «Сантьяго Бернабеу». В первом четвертьфинальном матче ЛЧ «Ювентус» дома с треском проиграл "Реалу" со счётом 0:3, и казалось, что всё пропало. Но в Мадриде быстрый гол вернул «старой синьоре» уверенность в себе, и к середине второго тайма счёт уже был 3:3 по сумме двух матчей. Конечно, команда Массимилиано Аллегри начинала подсаживаться в физическом плане, но она была всё же настроена дать бой в дополнительных таймах. Чем всё закончилось Вы помните, и каждый остался при своём мнении, справедливо ли было судейское решение, или нет.

Между матчами с «Реалом» туринцы едва не опростоволосились в выездном матче с «Беневенто», в котором до 74-й минуты была ничья 2:2, но затем судьи назначили спорный пенальти в пользу «Ювентуса», благодаря которому аутсайдер был сломлен.

Не сыграют: Андреа Барцальи , Маттиа де Шильо и Федерико Бернардески (травмированы).

"Сампдория"

"Сампдория" серьёзно забуксовала ближе к концовке сезона, скатившись к экватору турнирной таблицы. Тем не менее шансы на завоевание путёвки в Лигу Европы у генуэзцев всё ещё сохраняются. Полностью провальным для «Сампы» получился март, во время которого команда Марко Джампаоло проиграла все 3 своих матча, уступив «Кротоне» (1:4), «Интеру» (0:5) и «Кьево» (1:2). Столь же неожиданно серия неудач и прервалась для «Сампдории» — команда на выезде сумела одолеть крепкую «Аталанту» (2:1), которая является прямым конкурентом генуэзцев в борьбе за еврокубковую зону. В прошлом же туре было напряжённое генуэзское дерби, в котором команда Джампаоло так и не сумела сломить сопротивление «Дженоа» (0:0).

Ориентировочные составы

Где смотреть матч

Телеканалы «Матч! Футбол 2» и «Сетанта Спорт Евразия» в 18:55 по московскому времени начнут трансляции, посвящённые матчу «Ювентус» — «Сампдория». Прямая текстовая трансляция этого поединка будет доступна на просторах спортивного портала LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

"Ювентус" выиграл половину прошлых очных матчей у «Сампдории», о чём говорит статистика личных встреч: +66=38-28, разница мячей — 217:129. До нынешнего сезона туринцы имели в матчах с генуэзцами 8-матчевую беспроигрышную серию, причем 7 поединков были выиграны «старой синьорой». Но вот в матче первого круга нынешнего сезона «Сампдория» обыграла «Ювентус» со счётом 3:2. Причём до 90-й минуты команда Марко Джампаоло выигрывала 3:0, благодаря голам Сапаты, Торрейры и Феррари , но затем генуэзцы расслабились и позволили сопернику отыграть 2 мяча — Игуаин забил с пенальти, а также Дибала отличился.

Интересные факты

"Ювентус" имеет 18-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате (+16=2-0, 37:4);

"Ювентус" имеет 6-матчевую победную серию в домашних матчах (+6=0-0, 16:1);

"Ювентус" обладает лучшей обороной чемпионата — 18 пропущенных голов;

"Ювентус" забил 74 гола в чемпионате. Больше только у «Лацио» (75);

"Ювентус" забивал в ворота «Сампдории» в каждом из последних 11-ти очных матчей;

В последних двух очных домашних матчах «Ювентус» крупно обыгрывал «Сампдорию» — 4:1 и 5:0;

В последних пяти турах «Сампдория» победила лишь однажды (+1=1-3, 4:12).

Прогноз на матч от " Евро-футбол.ру