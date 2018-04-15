Лучано Спаллетти: «Я не думаю, что у „Интера“ проблемы»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти не видит проблемы в том, что его команда сыграла вничью с «Аталантой» (0:0). Миланцы не могут забить в трех последних матчах чемпионата Италии.

— Я не думаю, что это проблема, — цитирует Mediaset Спаллетти. — Мы играли с сильным соперником. В таких матчах приходится играть определенным образом. В первом тайме было много борьбы, нам не хватало точности передач. Один раз, когда все получилось, у Икарди был опасный момент. Мы слишком долго ждали, прежде чем проявить агрессию. У нас было четыре или пять четких моментов, но сыграть все же нужно было лучше.