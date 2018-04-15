Александр Бубнов: Если регламент не предусматривает отмену желтых карточек, его нужно менять

«Никакой симуляции Смолова не было и близко, судья Артем Чистяков проглядел очевидный пенальти, хотя отлично видел эпизод. Как такое могло произойти? В голову арбитру не влезешь, не поймешь, что у него было на уме.

Впрочем, Смолов после матча давал интервью на эмоциях, утверждать о предумышленном решении пока нет оснований. Сам момент был динамичный.

С другой стороны, факт остается фактом: следующий матч „Краснодару“ играть с прямым конкурентом в лице ЦСКА. На кону — место в Лиге чемпионов, большая подпитка для бюджета.