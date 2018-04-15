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Бубнов: если регламент не предусматривает отмену жёлтых карточек, его нужно менять
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Бубнов: если регламент не предусматривает отмену жёлтых карточек, его нужно менять 

RT на русском 26 минут назад
Бывший игрок московского «Спартака», футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал решение арбитра Артёма Чистякова показать жёлтую карточку за симуляцию форварду «Краснодара» Фёдору Смолову в матче 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с тульским «Арсеналом».
«Никакой симуляции Смолова не было и близко, судья проглядел очевидный пенальти, хотя отлично видел эпизод! Как такое могло произойти? В голову арбитру не влезешь, не поймёшь, что у него было на уме», — приводит слова Бубнова Sportbox.
Он отметил, что после матча Смолов давал интервью на эмоциях, и утверждать что решение арбитра было умышленным пока нет оснований.
«С другой стороны, факт остаётся фактом: следующий матч «Краснодару» играть с прямым конкурентом в лице ЦСКА. На кону— место в Лиге чемпионов, большая подпитка для бюджета. Если регламент не предусматривает отмену жёлтых карточек, его нужно менять», — добавил эксперт.
Ранее в РФС объяснили, почему решение арбитра по Смолову не может быть пересмотрено.
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