Бубнов: если регламент не предусматривает отмену жёлтых карточек, его нужно менять

«Никакой симуляции Смолова не было и близко, судья проглядел очевидный пенальти, хотя отлично видел эпизод! Как такое могло произойти? В голову арбитру не влезешь, не поймёшь, что у него было на уме», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Он отметил, что после матча Смолов давал интервью на эмоциях, и утверждать что решение арбитра было умышленным пока нет оснований.

«С другой стороны, факт остаётся фактом: следующий матч «Краснодару» играть с прямым конкурентом в лице ЦСКА. На кону— место в Лиге чемпионов, большая подпитка для бюджета. Если регламент не предусматривает отмену жёлтых карточек, его нужно менять», — добавил эксперт.