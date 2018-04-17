Поправки в Устав Екатеринбурга об отмене прямых выборов главы города внесены в гордуму

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 апреля. / ТАСС /. Поправки в Устав Екатеринбурга об отмене прямых выборов главы города внесены в городскую Думу , до принятия решения об изменении устава они должны пройти публичные слушания, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе горадминистрации.

"Действительно, сегодня внесены поправки. Мы приводим устав в соответствие с областным законодательством. Ранее отмену выборов одобрило Законодательное Собрание Свердловской области. После внесения председатель гордумы должен назначить публичные слушания", — сказали в пресс-службе.

В администрации добавили, что дата и место слушаний пока не определены.

Ранее сообщалось, что 3 апреля депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли поправку к областному закону о выборах органов местного самоуправления, которая изменяет порядок избрания главы Екатеринбурга.