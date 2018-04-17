Поправки в Устав Екатеринбурга об отмене прямых выборов главы города внесены в гордуму 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Поправки в Устав Екатеринбурга об отмене прямых выборов главы города внесены в городскую Думу, до принятия решения об изменении устава они должны пройти публичные слушания, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе горадминистрации.
"Действительно, сегодня внесены поправки. Мы приводим устав в соответствие с областным законодательством. Ранее отмену выборов одобрило Законодательное Собрание Свердловской области. После внесения председатель гордумы должен назначить публичные слушания", — сказали в пресс-службе.
В администрации добавили, что дата и место слушаний пока не определены.
Ранее сообщалось, что 3 апреля депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли поправку к областному закону о выборах органов местного самоуправления, которая изменяет порядок избрания главы Екатеринбурга.
С 2010 года в городе действовала система прямых выборов мэра, согласно принятым поправкам, главу города теперь будут избирать депутаты гордумы из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией. Сейчас мэром города является Евгений Ройзман, администрацией руководит Александр Якоб.