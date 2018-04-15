Расстановка сил в гордуме Екатеринбурга изменится. Главные тезисы выборов — «больше» и «новее»

В сентябре в столице Урала пройдут выборы в гордуму Екатеринбурга. Несмотря на всю шумиху вокруг замены схемы голосования, избирать депутатов будут по-старому: 18 народных избранников пройдут по партийным спискам, столько же — по одномандатным округам. У системной оппозиции на эти выборы большие планы.

Либерал-демократы планируют увеличить свое присутствие в гордуме Екатеринбурга до пяти мандатов. Сейчас представителей ЛДПР там двое: Григорий Вихарев, который прошел на довыборах 2017 года и бывший боксер Михаил Вечкензин, занимающий место в думе с начала созыва. В думу он шел «по списку».

«Во время приезда в столицу Урала 7 февраля наш лидер Владимир Жириновский дал оптимистичный прогноз: что количество депутатов должно вырасти как минимум в два раза, соответственно до четырех. Но мы работаем на максимум, рассчитываем на получение пяти мандатов в екатеринбургскую городскую думу», — рассказал о планах партии на местную думу корреспонденту «ФедералПресс» депутат Госдумы Игорь Торощин.

Руководитель аппарата в свердловском региональном отделении ЛДПР Антон Безденежных уточнил, что трое человек должны будут пройти в думу по спискам и двое по одномандатным округам. При этом он отметил, что предпочтение в партии будут отдавать молодым либерал-демократам:

«Ставка на молодежь — исключительно наша фишка, которая уже показывает свою результативность и оправдывает себя», — сказал Антон Безденежных корреспонденту «ФедералПресс».

По информации источника «ФедералПресс», знакомого с ситуацией, но пожелавшего остаться неназванным, из двоих депутатов, которые сейчас представляют ЛДПР в гордуме, на своем месте останется только один. В политическом будущем Михаила Вечкензина второй депутатский срок пока не прорисовывается: причина — недостаточная активность народного избранника. Эту информацию агентству подтвердили и собеседники в партии. Особенно бледно «народный избранник» выглядит на фоне своего активного коллеги по цеху — Григории Вихареве. Последний, к слову, недавно запустил акцию «Огород без хлопот»: садоводам своего округа Вихарев раздает семена со своей фамилией.

На голосовании в гордуму Екатеринбурга отразятся и результаты президентских выборов. Лидер либерал -демократов набрал на них 5,66%. Это меньше, чем в 2012 году (6,22%). Однако по Свердловской области у Владимира Жириновского результат неплохой — 1,59%. Для свердловских «соколов Жириновского» эта цифра звучит обнадеживающе.

«С учетом того, что здесь уже не будет персоналии (в отличие от президентских выборов — прим. ред), а будут политические партии, расстановка сил будет другая. Соответственно мы вправе рассчитывать и на еще большую поддержку», — заявил корреспонденту «ФедералПресс» Антон Безденежных.

На прошлых выборах в гордуму Екатеринбурга за партию ЛДПР (по спискам) проголосовало 5,58% избирателей (20 тыс. 130 человек).

КПРФ: Мансуров, Шадрин + 4 Коммунисты готовятся занять шесть мест в гордуме Екатеринбурга: планируется, что четыре народных избранника пройдут по спискам, и два — по одномандатным округам. Такую информацию корреспонденту «ФедералПресс» озвучил первый секретарь свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев . В партии надеются, что на подобный результат получится выйти, в том числе, благодаря яркой избирательной кампании Грудинина.

«Для нас конечно позитивный момент, что буквально за полгода до городской думы была президентская кампания. Наш кандидат активно вел ее, в отличие, например, от кандидата от «Справедливой России» , которого просто не существовало. Мы находились в повестке, доносили свою позицию, программу и получили уверенное второе место. Нам это определенную помощь окажет», — сказал корреспонденту «ФедералПресс» Александр Ивачев.

Сейчас в гордуме Екатеринбурга заседают два депутата — коммуниста: Сергей Шадрин и Эдуард Мансуров. По информации источников «ФедералПресс», по поводу последней кандидатуры в партии сомневаются: дело в том, что Мансуров, якобы, начал перетягивать одеяло на себя и не всегда озвучивает общую позицию партии. Однако Александр Ивачев корреспонденту «ФедералПресс» эту информацию опроверг, назвав Эдуарда Мансурова «одним из главных претендентов».

Напомним, на последних выборах в гордуму Екатеринбурга за КПРФ по спискам проголосовало 31 тыс. 24 человека, что составило 8,60% избирателей, пришедших на участки.

Партия Пенсионеров: 3-2 =?

Свердловское отделение «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» в новом созыве гордумы рискует поредеть. Сейчас «пенсионерам» принадлежат три мандата. Действующий депутат Олег Хабибуллин на вопрос корреспондента «ФедералПресс» о том, планирует ли он переизбираться, ответил отрицательно: «Нет, не планирую. Не вижу смысла», — заявил он.

Еще один представитель партии в гордуме Екатеринбурга Михаил Гаранин еще не решил, будет ли переизбираться: «Я не думал на эту тему пока», — сказал он корреспонденту «ФедералПресс».

На какое количество мандатов рассчитывает партия, корреспонденту «ФедералПресс» в свердловском отделении не сказали. Подтвердили только, что в выборах «пенсионеры» участвовать точно будут.

«Мы готовимся, но какие-то прогнозы я делать не буду. Мы — люди осторожные, неторопливые: долго запрягаем для того, чтоб потом было быстро ехать», — сказал корреспонденту «ФедералПресс» депутат гордумы Екатеринбурга и лидер свердловского отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Дмитрий Сергин

Справедливая Россия. Пример, который не решается: 6 + 1 = 0?

«Справедливая Россия» на этих выборах в гордуму Екатеринбурга попытается сохранить то, что имеет — семь мандатов. Однако, в кулуарах поговаривают, что после выборов своих представителей в «сером доме» у справедливороссов может не остаться совсем. Региональное отделение партии сейчас переживает кризис: часть людей якобы недовольна новым руководителем Геннадием Ушаковым , который занял должность председателя совета свердловского отделения партии после того, как Александра Буркова назначили губернатором Омской области.

Сейчас действующие депутаты — справедливороссы не уверены, что отделение сможет обеспечить им яркую и качественную предвыборную кампанию и задумываются, не поменять ли ради мандата партийную принадлежность, а может вообще не избираться на новый срок.

По данным инсайдеров «ФедералПресс», пока точно идти на выборы в гордуму от «Справедливой России» собирается только Александр Смолин . Виктор Ананьев, по некоторым данным, решил свою кандидатуру на этот раз не выдвигать; Сергей Ковальковский находится в раздумьях, а Антон Швалев и Александр Караваев якобы не исключают возможности попасть в думу от иных партий. Неопределенным остается и будущее депутата Ильи Лобова

Отметим, что от «СР» в гордуму также избирался депутат Евгений Боровик , однако вряд ли депутат-прогульщик, который из-за конфликта с коллегами не появляется в думе уже более года, намерен идти на выборы. В любом случае, пойти от эсеров у него уже не получится.

Председатель совета свердловского отделения партии «Справедливая Россия» Геннадий Ушаков прокомментировал ситуацию корреспонденту «ФедералПресс» так:

«У нас сложился уже определенный костяк, который пойдет на выборы. Есть неплохие кандидаты с определенными возможностями и опытом, плюс система, которая у нас работает в партии позволила сформировать достаточно большой список сторонников. К сожалению такое движение, когда депутаты пытаются поменять партию, было всегда. Рыба ищет где глубже, а человек — где лучше. Я думаю, что костяк нам все-таки удастся сохранить. Думаю, что один — два отколовишихся депутата, не повлияют на общее дело».

Мнение эксперта

«Пока самая реалистичная позиция у эсеров: сохранить свои шесть мандатов. У них есть сильные одномандатники, есть опыт успешного проведения кампаний. На счет разброда и шатаний внутри партии, это есть у всех в разной степени. Не думаю, что их трясет больше, чем кого-либо. Возьмут они эти шесть мандатов или нет зависит от того, как они будут работать и на сколько будут вкладываться деньгами. Отсутствие своего кандидата у них на президентских выборах повлияет может даже в лучшую сторону: на этих выборах было сложно показать большой результат, а те результаты, которые показали и Грудинин и Жириновский, они скорее не укрепляют эти партии, а ослабляют (так как результаты меньше, чем на прошлых президентских выборах — прим.ред).

Что касается КПРФ, у нас регион никогда не был красным. И вся эта коммунистическая идеология не сказать, что сильно популярна. Они не являются лидерами протеста, поэтому 20% (необходимых для четырех мандатов — прим. ред.) они, конечно, не возьмут.

По ЛДПР, это такой кот в мешке, который сидит и спит, и перспектив у них что-то взять особо нет, за исключением одномандатников. Два мандата у них есть, увеличить их до пяти будет сложно. Но три — четыре мандата возьмут. ЛДПР не очень внятно проводит избирательные компании в области и в городе: их не видно, денег они тратят мало».

Результаты «Партии пенсионеров» зависит от объема усилий, которые будут приложены. 5% партия пенсионеров (1 мандат — прим. Ред) набирает легко. При желании они могут взять и второй мандат, если активно будут вести свою избирательную кампанию. Если один мандат можно взять легко, то на второй придется тратиться существенно больше. Нужно это или нет, — будет решаться по фактическому раскладу и тому, кто и где от какой партии пойдет. Нужны эти траты или нет, будет решаться исходя от остроты политической ситуации».

Фото: www.egd.ru, Фейсбук Александра Белоусова.