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Валерий Амиров: Выборы в гордуму Екатеринбурга как предчувствие
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Валерий Амиров: Выборы в гордуму Екатеринбурга как предчувствие 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Информационные акценты уходящей недели для ИА «Уральский меридиан» расставил доцент факультета журналистики УрФУ им. Б. Н. Ельцина Валерий Амиров:
Уходящая неделя была омрачена гибелью заметного и уважаемого в медиапространстве Урала за свою принципиальную авторскую позицию журналиста Максима Бородина. Расследование еще не завершено, редакция СМИ, в котором работал Бородин, в своем специальном заявлении справедливо попросила общественность дождаться результатов, прежде чем делать какие-то выводы. Однако смерть молодого и талантливого человека в любом случае — трагедия и эта трагедия потрясла журналистское сообщество и стала темой для обсуждения во многих изданиях.
Параллельно обсуждалось еще одно происшествие — нападение на редактора «Областной газеты». Разумеется, события эти очень отличаются друг от друга, но вновь ставят на повестку дня вопрос об опасности журналистского труда.
Крупным информационным поводом стало начало блокирования, в соответствии с решением суда, популярного интернет-мессенджера Телеграм. Пока что скандала тут больше, чем результатов, неуклюжие действия блокировщиков привели к проблемам у многих пользователей интернета. Участвующие в обсуждении СМИ справедливо говорят не только и даже не столько собственно о мессенджере, сколько ставят проблему шире — а не станет ли интернет вообще жертвой обострения политического противостояния России и Запада, не пойдет ли российского государство по пути значительного ограничения свободы общения в сети. Пока что для таких сомнений есть, к сожалению, все основания.
Хотя Екатеринбург постепенно вступает в финальную стадию подготовки к выборам в городскую Думу, накал страстей в СМИ пока что не очень заметен. Но неделя показала, что тема постепенно начинает овладевать журналистскими умами и, надо думать, что постепенно политическая борьба, если можно в имеющихся раскладах вообще говорить о борьбе, начнет занимать в местных СМИ все больше и больше места.
Автор фото Kovalyuk Oleg, источник — geometria.ru
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