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Голкипер «Торонто» Андерсен показал худшую игру в истории плей-офф и был заменен через 13 минут
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Голкипер «Торонто» Андерсен показал худшую игру в истории плей-офф и был заменен через 13 минут 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Sports.ru
Голкипер «Торонто» Фредерик Андерсен во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Бостона» (3:7, 0-2) был снят с игры на 13-й минуте. За это время он пропустил 3 шайбы с 5-ти бросков.
На замену вышел Кертис Макилени отразил 19 из 23 бросков. Выступление Андерсена стало одним из худших в истории плей-офф с 1981 года.
Frederik Andersen received a quick hook tonight, capping one of the worst playoff performances by a #Leafs starting goalie since the early 1980s pic.twitter.com/9KoMVXcIrG
— Sportsnet Stats (@SNstats) 15 апреля 2018 г.
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