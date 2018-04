Голкипер «Торонто» Андерсен показал худшую игру в истории плей-офф и был заменен через 13 минут

Голкипер «Торонто» Фредерик Андерсен во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Бостона» (3:7, 0-2) был снят с игры на 13-й минуте. За это время он пропустил 3 шайбы с 5-ти бросков.

На замену вышел Кертис Макилени отразил 19 из 23 бросков. Выступление Андерсена стало одним из худших в истории плей-офф с 1981 года.

Frederik Andersen received a quick hook tonight, capping one of the worst playoff performances by a #Leafs starting goalie since the early 1980s pic.twitter.com/9KoMVXcIrG

— Sportsnet Stats (@SNstats) 15 апреля 2018 г.