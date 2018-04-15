Прогноз на матч Лацио — Рома: кого ждёт успех в римском дерби

«Лацио» — «Рома». Прогноз на матч 32-го тура итальянской Серии А (15.04.2018, 21:45 мск).

В воскресенье вечером в Риме снова будет жарко, и снова всё может закончиться громкими ночными гуляньями, которые были в ночь со вторника на среду, когда «Рома» совершила подвиг в Лиге чемпионов. Теперь же итальянскую столицу ждёт римское дерби, которое является очень важным, если не ключевым, в вопросе распределения путёвок в Лигу чемпионов на следующий сезон. В данный момент «Лацио» и «Рома» делят третье место, и победа любой из команд значительно увеличит шансы попасть в призёры Серии А. Букмекеры перед этим матчем решили не слишком заморачиваться, предложив на победу каждой из команд примерно равные коэффициенты. Но ближе ко дню матча котировки сместились в пользу «Ромы».

Команда

"Лацио"

75:40 "Рома"

50:26 "Лацио"

В отличие от своих соседей, «Лацио» стал одним из главных неудачников недели, прекратив свои выступления в Лиге Европы. Обидчиком команды Симоне Индзаги стал австрийский «Ред Булл Зальцбург». В первом домашнем матче «орлята» обыграли соперника со счётом 4:2, и когда на 55-й минуте ответного матча Иммобиле открыл счёт многие были уверены, что путёвка в полуфинал турнира у римлян в кармане, однако римляне умудрились пропустить 4 гола буквально за полтайма и вылететь из еврокубка.

Но грустить некогда — команде Симоне Индзаги нужно теперь отдавать все силы чемпионату, чтобы обеспечить себе путёвку в Лигу чемпионов на следующий сезон. В марте «Лацио» выдал 3-матчевую безвыигрышную серию, проиграв «Ювентусу» (0:1), а также сыграв вничью с «Кальяри» (2:2) и «Болоньей» (1:1). Но после двухнедельной паузы в клубном футболе «бьянкочелести» снова начали побеждать, обыграв «Беневенто» (6:2) и «Удинезе» (2:1).

Не сыграет: Патрисио Габаррон (травмирован).

"Рома"

"Рома", конечно, заслуживает только самых лестных слов. Команда Эусебио после разгромного выездного поражения от «Барселоны» (1:4) не прекращала верить в вероятность успеха. Причём больше всех верил, судя по поведению, именно главный тренер, который с первых минут пытался заводить своих подопечных на подвиги. К футболистам же аппетит приходил во время еды, с каждым забитым голом в ответной встрече. В итоге «Рома» обыграла каталонцев 3:0, и через полторы недели сыграет первый полуфинальный матч Лиги чемпионов в гостях с «Липерпулем».

Выиграть Лигу чемпионам «волчице» будет крайне сложно, поэтому жертвовать национальным чемпионатом нежелательно. Но вот в двух последних турах «Рома» заработала лишь 1 очко, сыграв вничью в гостях с «Болоньей» (1:1) в позапрошлом туре. Между матчами же с «Барселоной» римляне проиграли в родных стенах «Фиорентине» (0:2).

Ориентировочные составы

Где смотреть матч

Все желающие посмотреть горячее римское дерби должны настроить свои телеприёмники на телеканал «Матч! Футбол 2» к 21:40 по московскому времени. У кого не будет такой возможности, тот всегда может оперативно узнавать обо всех событиях матча «Лацио» — «Рома» в прямой текстовой трансляции на сайте LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

"Лацио" уступает «Роме» по статистике личных встреч: +52=63-70, разница мячей 187:234. В прошлом сезоне команды обменялись в Серии А победами в два гола, а также обменялись победами в Кубке Италии, но дальше тогда, если помните, прошёл «Лацио» (2:0, 2:3). В нынешнем сезоне «Рома» выиграла матч первого круга со счётом 2:1 — в начале второго тайма тогда отличились Перотти с пенальти и Наингголан, на что лишь одним голом ответил Иммобиле.

Интересные факты

"Лацио" является самой результативной командой чемпионата — 75 забитых голов;

В последних пяти матчах «Лацио» проходила ставка «Обе команда забьют»;

Нападающий «Лацио» Иммобиле является лучшим бомбардиром чемпионата;

Полузащитник «Лацио» Луис Альберто является лучшим ассистентом чемпионата — 11 голевых передач;

"Лацио" является самой зрелищной командой чемпионата — в матчах с участием «орлов» забивается в среднем по 3,71 гола за игру. «Рома» — одна из самых скучных команд (2,45 гола);

"Лацио" и «Рома» не играли вничью в последних восьми римских дерби (+2=0-6, 10:16);

В последних девяти римских дерби забивалось не менее двух голов.

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"