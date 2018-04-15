Битва на «Сан-Сиро»: «Милан» принимает «Наполи»

«Милан» — «Наполи»

Стадион: «Сан-Сиро»

В Милане состоится один из матчей, который может повлиять на судьбу чемпионского титула в Серии А. «Наполи» в случае неудачи на «Сан-Сиро» может попрощаться с мечтами о скудетто, хотя в целом ситуация в данный момент не в пользу неаполитанского клуба, который отстает от «Ювентуса» на четыре очка. Им еще предстоит сыграть очный матч в Турине, который может окончательно лишить «Наполи» шансов на чемпионство, хотя еще в середине сезона многие отмечали готовность команды Сарри прервать гегемонию «старой сеньоры». Неаполитанцы потерли очки всего в семи матчах, но этого оказалось недостаточным, чтобы остаться на вершине, у команды начался спад в конце сезона, после поражения от «Ромы» 2:4 на своем поле случилась ничья с «Интером», также «Наполи» разделил очки с «Сассуоло» и буквально вымучил победы над «Кьево» и «Дженоа». Неаполитанцы как никогда близки к чемпионству, но все же ресурсов не хватает.

У «Милана» другие цели и задачи, команде нужно было попадать в топ-4, но выполнить их не удается. Красно-черные провалили начало сезона, наверстать упущенное практически невозможно, так как конкуренты не дремлют. «Милан» в восьми очках от «Интера», в случае победы может сократить отставание до пяти, но рядом находится и «Рома», которая также ведет борьбу за место в Лиге чемпионов. Сзади команду Гаттузо подпирают «Фиорентина», «Аталанта» и «Сампдория», которые могут сместить «Милан» с шестого места, хотя в еврокубки красно-черные уже попали благодаря Кубку Италии.

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 140 матчей: 54 победы у «Милана», 42 — у «Наполи», 44 ничьи.

Матч первого круга завершился победой «Наполи» 2:1.

"Милан" не побеждает «Наполи» в шести последних матчах (пять поражений и одна ничья).

Ориентировочные составы:

"Милан": Доннарумма, Калабрия, Мусаккьо, Сапата, Родригес, Кесси, Билья, Бонавентура, Сусо, Чалханоглу, Кутроне.

"Наполи": Рейна, Маджо, Кулибали, Альбиоль, Хюсай, Гамшик, Аллан, Жоржиньо, Кальехон, Инсинье, Мертенс.

Прогноз на матч «Милан» — «Наполи»:

У «Милана» могут возникнуть проблемы из-за отсутствия травмированного Романьоли и дисквалифицированного Бонуччи. Заменить их призваны Мусаккьо и Сапата, который надежностью не отличается. Это шанс для быстрых форвардов «Наполи». Хотя в последнее время они не отличаются стабильностью. Нападающие неаполитанцев забили только один мяч в последних четырех матчах.

Букмекеры предлагают на победу «Наполи» коэффициент 1.90, на ничью 3.65, на «Милан» — 4.40.