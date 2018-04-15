«Наполи» теряет очки в Милане и практически лишает себя шансов на Скудетто

Неаполитанские «адзурри» в очередном матче чемпионата Италии не смогли добыть три очка. На сей раз в Милане, в поединке с местной одноименной командой «Наполи» поделил очки, сыграв 0:0.

Протокол игры

Милан

Наполи

15 апреля. Стадион «Сан-Сиро» (Милан).

После вымученной «сухой» ничьи в миланском дерби Дженнаро Гаттузо подписал с клубом новый контракт до 2021-го года. И пока не совсем понятно, выиграл ли от этого сам «Милан», или остался у разбитого корыта, поскольку кроме мотивационной части итальянскому специалисту предложить своей команде пока что нечего. В игре «россонери» нет никакой содержательности, а потому никого не удивляет тот факт, что при хорошем подборе игроков клуб раз за разом допускает осечки в тех поединках, которые априори считаются проходными. «Милан» не выигрывал на протяжении трех туров подряд, а потому команда может распрощаться с мыслями о Лиге чемпионов на следующий сезон. Отыграть 8 пунктов у сверх мотивированной «Ромы» за 7 туров до конца чемпионата «россонери» будет не по силам. Тем более, что на носу тяжелейший домашний матч с одним из претендентов на Скудетто — «Наполи», в котором команде не помогут сразу два основных центральных защитника — Романьоли и Бонуччи, которые пропустят встречу по разным причинам.

«Наполи» же в последних играх мало чем может похвастаться. До начала марта коллектив Сарри играл просто невероятно и имел впечатляющую 10-матчевую победную серию в чемпионате, но затем коллектив из Неаполя посыпался. Все началось с неудачного поединка на своем поле против «Ромы», который «адзурри» проиграли со счетом 2:4, после которого была выездная ничья с «Интером» (0:0), а также тяжелая домашняя победа над «Дженоа» (1:0). Болельщики неаполитанцев надеялись, что двухнедельная пауза, связанная с играми сборных, приведет и любимцев в чувства, но этого не произошло. Сразу же после возобновления чемпионата «адзурри» сыграли вничью с «Сассуоло» (1:1), сумев отыграться лишь в концовке встречи. Близка была к позору команда и во встрече с «Кьево» на прошлой неделе. Вплоть до компенсированного времени игры «адзурри» уступали веронцам с результатом 0:1, но голы Милика и Диавара принесли клубу невероятную волевую победу и оставили его в чемпионской гонке.

Вопреки предположениям многих итальянских спортивных аналитиков, с первых минут матча в Милане началась настоящая битва за мяч и территорию. Уже первый свой угловой гости заработали на первой минуте встречи, но подача в штрафную «россонери» ничем опасным не закончилась. «Милан», обезумев от такого натиска, принялся и сам бегать в атаку, и на один корнер соперника ответил сразу тремя, но ни один из стандартов рамки «адзурри» не создал напряженной ситуации. Первый же более и менее напряженный момент был создан на исходе первой десятиминутки, когда Сусо удалось на правом фланге разбросать по сторонам Хюсая, и затем с бровки закинуть сферу, словно рукой, на голову Калиничу. Хорватский форвард не ждал подобной прыти партнера, а потому оказался к подаче не готов. По результатам эпизода Никола не попал по рамке с трех метров, а ведь вполне мог забивать быстрый мяч и выводить свой клуб вперед.

«Наполи» тоже нашел достойный момент для ответа. Буквально через пять минут втроем убежали в атаку «адзурри». Кальехон отдал передачу на Инсинье, тот тонко пяткой бросил по левому краю штрафной снаряд на Мертенса. Дрис вторым касанием пробивал в ближний угол, но Доннарумма не спал в ворота и сумел сложиться, отразив за лицевую линию непростой выстрел оппонента. Ситуация на поле больше напоминала трудную задачу на экзамене, когда ты вроде все выучил, много знаешь и умеешь решать, но в голове что-то перемкнуло и ничего не получается, какие формулы не применяй. Так было и у исполнителей, которые имели несколько шансов на то, чтобы открыть счет в игре, но мяч все как-то не влетал в сетку, несмотря на все старания. Под конец игрового отрезка «Милан» вполне мог открыть счет. После подачи углового мяч полетел на Калинича, который ввиду удачной игры неаполитанских защитников, не добрался до снаряда. Однако сфера прискакала к Чалханоглу, который плотно приложился из-за пределов штрафной, и только реакция Рейны уберегла «Наполи» от сумасшедшего пропущенного «адзурри» гола». Концовка первой половины игры дарила надежды на блестящее продолжение уже после перерыва.

Второй тайм стартовал с сумасшедшего момента, который не реализовали игроки «Наполи» у чужих ворот. Инсинье все сделал для того, чтобы Хамшик мог отправить мяч в сетку, но с острого угла словак выстрелил неточно, не попав в дальний от себя угол, куда предназначался полет снаряда. После этого момента команды большими силами отошли в центр поля, где и разворачивали все основные действия в игре. В одной из игровых эпизодов Сапата получил первое предупреждение в матче, срубив на газон Кристиана Маджио. Спустя всего семь минут аналогичным действием против Сусо отметился Хюсай, и также в его адрес незамедлительно прилетело предупреждение.

За 25 минут до окончания встречи наставники решились на первые замены. Сперва в составе «Наполи» вместо инертного Хамшика вышел Зелиньски, после чего Мертенса заменил соотечественник Милик. А вот Гаттузо в ответ на ротацию Сарри решил произвести одну перестановку, доверив место на поле вместо Калинича Андре Силве. «Милан» пытался насесть на ворота соперника, но тот довольно уверенно оборонялся. Финальный отрезок матча увенчался штурмом ворот в исполнении гостей, но это ни к чему не привело. «Наполи» потерял очки, и фактически выключился из борьбы за Скудетто.