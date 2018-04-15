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Джон Хайнс: Считаю, что Шнайдер замечательно вошел в игру
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Джон Хайнс: Считаю, что Шнайдер замечательно вошел в игру 

Советский спорт 37 минут назад
— Нам забросили немало шайб и пришло время дать шанс Кори войти в игру, хотя ситуация была непростой. Такая возможность у него появилась, и я считаю, что он замечательно вошел в игру, несколько раз выручил команду, смотрелся хорошо и надежно. Это нам на пользу.
Мы едем в Нью-Джерси на нашу арену, где нас ждут наши болельщики. У нас там будет шанс выбирать, против кого выпускать наших игроков и в каком порядке. Это составная часть серии. Мы должны собраться и лучше провести игру в понедельник, — передает слова Хайнса официальный сайт НХЛ.
Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ  Напомним, что голкипер «Девилз» Кит Кинкэйд пропустил пять шайб с 15 бросков, и на 14-й минуте второго периода место в воротах занял Кори Шнайдер.
После этой игры счет в серии стал 2-0 в пользу «Лайтнинг». Следующая встреча состоится на арене Prudential Center в Нью-Джерси во вторник в 02:30 по московскому времени.
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